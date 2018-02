Zlatého medvěda pro nejlepší film letošního Berlinale získal snímek Nedotýkej se mě (Touch Me Not), na němž se podílela i česká produkce. Na snímku jsou tvůrci filmu na pódiu.

Zlatého medvěda pro nejlepší film letošního Berlinale získal snímek Nedotýkej se mě (Touch Me Not), na němž se podílela i česká produkce. Na snímku jsou tvůrci filmu na pódiu. ČTK/AP/Markus Schreiber

Berlín - Zlatého medvěda pro nejlepší film 68. ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale získal dnes rumunský experimentální snímek Nedotýkej se mě (Touch Me Not), na němž se podílela i česká produkce. Stříbrného medvěda za nejlepší režii si odnáší americký režisér Wes Anderson za animovaný film Psí ostrov (Isle of Dogs), který letošní přehlídku v německé metropoli zahájil.

Film Nedotýkej se mě, který zkoumá formy a hranice lidské sexuality, je dílem rumunské režisérky Adiny Pintilieové a kolektivu producentů z Rumunska, Německa, České republiky, Bulharska a Francie.

"Je to okamžik pro oslavu milostných témat," řekla po převzetí ceny Pintilieová. "Nečekali jsme to, ale je to tak důležité, protože bychom rádi, aby se dialog, který navrhujeme ve filmu Nedotýkej se mě, otevřel světu. A proto vás všechny zveme k dialogu," uvedla osmatřicetiletá režisérka, která obdržela i cenu na nejlepší celovečerní prvotinu.

Zlatého medvěda její polodokumentární film získal v konkurenci dalších 18 snímků, z nichž vybírala porota vedená německým režisérem, scénáristou a producentem Tomem Tykwerem.

Šestici porotců zaujal také film Tvář (Twarz) polské režisérky Malgorzaty Szumowské. Dramatu, které je tvrdou kritikou katolické církve, polského maloměšťáctví i světa konzumu, udělili Velkou cenu poroty. Cenou Alfreda Bauera pro film, který otevírá nové perspektivy, zase odměnili paraguaysko-uruguayský snímek režiséra Marcela Martinessiho Dědičky (Las herederas).

Drama o stárnoucím lesbickém páru získalo zásluhou Any Brunové také Stříbrného medvěda pro nejlepší herečku. Nejlepším hercem se stal Anthony Bajon, jenž ve francouzském dramatu Modlitba (La Priére) ztvárnil hlavní roli drogově závislého mladíka, který se snaží s pomocí víry závislosti zbavit.

Nejlepším dokumentem byl letos vybrán Waldheimův valčík (Waldheims Walzer) od rakouské režisérky Ruth Beckermannové, který se věnuje takzvané Waldheimově aféře. Ta se týkala nacistické minulosti někdejšího generálního tajemníka OSN a pozdějšího rakouského prezidenta Kurta Waldheima. Ze soutěže krátkých filmů vyšel vítězně izraelský snímek Muži za zdí (The Men Behind the Wall) od Inés Moldavskyové.

Celkem se letos na divácky nejnavštěvovanějším festivalu světa představilo téměř 400 filmů. Byl mezi nimi i slovensko-česko-rakouský snímek Tlumočník s Jiřím Menzelem v hlavní roli a česko-chorvatský dokument režiséra Jana Geberta Až přijde válka.