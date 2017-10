Berlín - Zkrachovalá letecká společnost Air Berlin je připravena ukončit všechny své lety do konce tohoto měsíce. Aerolinky dnes oznámily, že veškeré lety provozované pod kódem AB skončí nejpozději do 28. října. Firma zároveň vyzvala zaměstnance, aby si hledali práci jinde. Air Berlin vyhlásily platební neschopnost v srpnu, spoje provozují dál jen díky půjčce od vlády, která současně poskytla aerolinkám čas na jednání s investory o převzetí některých aktiv.

Aerolinky několik let hospodařily se ztrátou. K zahájení insolvenčního řízení přistoupily poté, co jim největší akcionář, arabské aerolinky Etihad, odmítl poskytnout další finanční podporu. V současnosti Air Berlin jednají o prodeji části svého podnikání s firmami Lufthansa a easyJet. Jednání by měla skončit ve čtvrtek.

Air Berlin již zrušily většinu dálkových letů, zbývající dálkové lety mají skončit 15. října. V insolvenčním řízení nejsou divize Niki, která provozuje lety do turistických destinací, a regionální LG Walter. Ty budou své lety provozovat i nadále, uvedla agentura Reuters.

Společnost Air Berlin byla založena v roce 1978 a byla druhou největší leteckou společností v Německu. Nabízela lety to 147 destinací, včetně Prahy. Loni přepravila 28,9 milionu cestujících a vykázala rekordní ztrátu 782 milionů eur (20,2 miliardy Kč).