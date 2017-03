Miami (USA) - Mám rozbít stůl, abyste viděli, jak jsem zklamaný, ptal se tenista Tomáš Berdych v Miami. Český hráč ale doufá, že rozčarování z prohry se Švýcarem Rogerem Federerem, proti kterému ve čtvrtfinále nevyužil dva mečboly, brzy pomine a po pomalejším rozjezdu sezony nastane lepší období.

Berdych odehrál s Federerem vynikající zápas, který rozhodl až tie-break ve třetím setu. V tom měl český hráč za stavu 6:4 dva mečboly, ale neuspěl a prohrál. Pohár hořkosti si vypil do dna poté, co při mečbolu Švýcara udělal dvojchybu.

"Co mám udělat? Měl bych rozbít stůl? Pak byste viděli, jak jsem zklamaný," odpověděl Berdych po utkání na otázku, jestli je hodně frustrovaný. "Ano jsem. Takhle nechcete končit turnaj, ale dostanu se z toho. Bylo to jen o bod."

Z Berdychovy dvojchyby při mečbolu byl překvapený i Federer. První mečbol během třetího setu totiž český hráč odvrátil skvělým druhým servisem. "Říkal jsem si: Tý jo, dvojchyba? Myslí to vážně? Tomáši, proč? Bylo to zvláštní a měl jsem štěstí," citoval Federera floridský deník Miami Herald. "Nezasloužil jsem si, aby mi v tu chvíli věnoval bod dvojchybou, ale hrál na hraně. Možná to uspěchal."

Přes porážku může Berdych hledět do dalších turnajů optimisticky. Proti Federerovi totiž ukázal zlepšení a hrál letos nejlépe. Po pomalejší první sadě se rozjel, trefoval míče na riziko a soupeře překvapil třeba náběhem k síti po returnu.

"Po turnaji v Indian Wells jsem udělal hodně práce a tady se to projevilo, což je důležité," řekl Berdych. Svěřenec chorvatského wimbledonského vítěze Gorana Ivaniševiče má letos zatím bilanci 13:6, přičemž dvakrát postoupil do semifinále. "Doufám, že tohle byl teprve začátek. Úvod roku mi trochu proklouzl, ale sezona je ještě dlouhá a ten, kdo vydrží silný a čerstvý na druhou část, ten bude nebezpečný."

Kontaová zdolala v Miami Venus Williamsovou a je ve finále

Tenistka Johanna Kontaová zdolala v opožděném nočním utkání na turnaji v Miami domácí Venus Williamsovou 6:4, 7:5 a jako první Britka tam postoupila do finále. O titul se utká s Dánkou Caroline Wozniackou, jež v druhém semifinále udolala Karolínu Plíškovou ve třech setech.

Program v Key Biscaine se natahoval už od duelu české jedničky s Wozniackou, který trval přes dvě a čtvrt hodiny, zpoždění pak nabral i dvouhodinovou čtvrtfinálovou bitvou Tomáše Berdycha s Rogerem Federerem. Více než dvě a půl hodiny se pak přetahovali Nick Kyrgios s Alexanderem Zverevem, než Australan zvítězil 6:4, 6:7 a 6:3.

Kontaová s Williamsovou se tak na kurt dostaly hodně pozdě a jejich rovněž více než dvouhodinový souboj skončil až po půlnoci místního času. "Děkuju všem, kteří zůstali. A dobré ráno, mimochodem," vtipkovala Kontaová po utkání na kurtu před značně vyprázdněným hledištěm.

Šestatřicetiletou trojnásobnou vítězku turnaje v Miami zdolala potřetí za sebou v dalším vyrovnaném duelu a fyzicky náročnou bitvu čeká i od finále s Wozniackou.

"Určitě budu muset odehrát spoustu míčků a množství těžkých výměn. Rozhodně se hodně naběhám. Je to jedna z nejlepších atletek mezi námi. Vždyť, proboha, běhá i maraton," připomněla start Dánky v newyorském maratonu.

Mladíci Kyrgios se Zverevem během svého souboje bavili diváky vzrušujícími kousky a Australan dokonce několikrát odehrál míček mezi nohama. Jeden z pokusů ho sice stál druhý set, v dalším případě ale akrobatický úder předvedl i dvakrát během jedné výměny a fiftýn získal.

Fanouškům ovšem ukázali i bouřlivý temperament, když v závěru rozhodujícího setu nebyli spokojení s hlášením čárového rozhodčího na jedné a rozhodnutím hlavního připustit jestřábí oko na druhé straně. Rozčilený Zverev se hádal se sudím na umpiru, zatímco vzteklý Kyrgios vynadal čárovému za nenahlášený aut.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 6,993.450 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kyrgios (12-Austr.) - A. Zverev (16-Něm.) 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Ženy (dotace 7,699.423 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Kontaová (10-Brit.) - V. Williamsová (11-USA) 6:4, 7:5.