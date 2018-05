New York - Život tenisové legendy Martiny Navrátilové se stane námětem pro dokumentární film, který bude produkovat společnost Hello Sunshine hollywoodské hvězdy Reese Witherspoonové. Snímek chce zachytit její životní příběh a to, jak hluboce ovlivnila přístup společnosti k vnímání odlišné sexuální orientace.

Jeden z úhlů pohledu nabídne novinář Glenn Greenwald, pro něhož se Navrátilová stala v dětství vzorem a jejíž příklad mu pomohl vyrovnat se s vlastní homosexualitou. Zamýšlet se bude mimo jiné nad tím, jak lidé hledají a vybírají své idoly a co prožívají, když se cítí izolováni, odsuzováni a vyloučeni ze společnosti.

Osmnáctinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře se často vyjadřuje k řadě sociálních a politických témat a patří mezi zastánce rovnosti mezi muži a ženami.

"Jakkoliv ohromující jsou její výsledky na kurtu, blednou ve srovnání s její rolí jako průkopnice feminismu, ženského sportu, rovnosti qayů a leseb na celé planetě, transgender problematiky, práv imigrantů a práv na odlišný názor v politice," prohlásil Greenwald s tím, že její pozoruhodná odvaha inspirovala miliony lidí po celém světě.

"Je důležité vyprávět její příběh novým generacím mladých lidí, kteří možná nevědí, jakou roli sehrála při vytváření očekávání ohledně ženské identity a rovnosti LGBT komunity," uvedla šéfka digitálních médií a programu Hello Sunshine Charlotte Kohová.

Witherspoonová založila Hello Sunshine před dvěma lety s cílem pomáhat prosazení ženských autorek a jejich vyprávění příběhů a dokumentů.