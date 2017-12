Tábor - Táborská textilní firma Angel wings clothing, jejíž majitelka Rehana Ježková získala v roce 2015 cenu Živnostník roku ČR, má od té doby více než trojnásobný obrat, letos se blíží k 20 milionům Kč. Firma vyrábí oblečení pro rodiče, kteří nosí své děti na těle. Začátkem příštího roku spustí nový e-shop, letos pronikla na trh v Norsku, exportuje 70 procent zboží, jež tvoří hlavně bundy. Ježková to řekla ČTK.

Loni firma koupila novou budovu, sídlí v ní od letošního ledna, investovala 5,5 milionu. Ze 120 metrů čtverečních se přesunula do 600 metrů čtverečních, jež zrekonstruovala. Rostou i prodeje v Česku. Nejvíc zboží prodá přes velkoobchody, pořád převažuje poptávka nad nabídkou.

"Tržby rostou díky tomu, že nám rostou trhy, množství obchodů a zemí, které nás prodávají. Letos se nám otevřelo Norsko, a to je krásný trh, budeme dělat kolekci vyloženě pro ně, protože mají specifické počasí. Maminky (tam) pláčou po věcech, které jsou nepromokavé a extrémně teplé, do minus dvaceti chodí ven naprosto běžně. Hodně silná je Skandinávie, Švédi nakupují jako diví," řekla šestatřicetiletá Ježková. Většina produkce zůstává v Evropě, zastoupení má firma v Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu.

Ježková si již ve 13 letech šila šaty. Podniká osm let, začala díky tomu, že sama děti nosila v šátku na těle a v zimě nastával problém. První bundu ušila po půlroce na mateřské. Dnes firma šije 1000 bund za měsíc, má jich 20 druhů. V roce 2015 zaměstnávala osm švadlen, teď jich je 15, berou hrubý plat 16.000 Kč, Ježková jim ho nyní zvedne o pět procent.

Rok 2015 vnímá jako zlomový i proto, že se tehdy rozhodli pro vlastní šicí dílnu. Předloni uspěla v konkurenci 3344 živnostníků, den po vítězství měla naplánovanou dovolenou ve Vídni, ale ráno se ještě stavila v práci, kde na ni čekaly švadleny se šampaňským.

"Přišla obrovitánská vlna, tolik lidí mi nepřálo ani k narození dětí," řekla, setkala se ale i se závistí. "Rozdíl je, že dnes už nejsem ten živnostník, který přemýšlí jak šít nebo prodávat bundy, ale jsem manažerka. Šiju jenom šatičky pro svoji dcerku, uspokojuji si na tom své dětské sny, a na ní se dobře šije," řekla rodačka z Tábora. Stále ale spoluvytváří návrhy. Někdy pracuje po nocích i o víkendech.

Pro firmu je důležité první podzimní ochlazení, kdy maminky začnou nakupovat. Zájem je o novinku, bundu parka. "Je vyteplená, měkoučká, milují to. Zimní kabáty každý rok navýšíme třikrát, a pořád to nestačí, loni jsme je vyprodali začátkem září. Líbí se, protože je to elegantnější - většina těch, kteří jdou do oblečení pro nošení dětí, jdou do sportovna, my jdeme do té elegance, což je naše konkurenční výhoda," řekla Ježková, jež má křestní jméno po otci z Bangladéše. Absolvovala Fakultu humanitních studií na Univerzitě Karlově. Je rozvedená, má dvě děti, ráda sportuje.