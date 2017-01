Praha - V sezoně 2011/12 ztrácel kouč Jaroslav Šilhavý s fotbalisty Liberce po podzimu na vedoucí Spartu šest bodů, přesto nakonec dokázal se Severočechy senzačně získat ligový titul. Se Slavií má nyní k prvnímu místu po polovině sezony bodově blíž než před pěti lety, stát se mistrem ale podle něj bude těžší.

"To určitě. Tehdy s námi nikdo nepočítal, a když jsme někam přijeli, někteří nám to i přáli, protože Liberec byl provinční tým. Když naopak přijede Slavia, tak je nepřítel číslo jedna," řekl novinářům Šilhavý.

Pražané ztrácejí na obhájce titulu Plzeň jeden bod a mají odehráno o utkání více. Navíc jsou stále ve hře v domácím poháru. "Titul je ještě daleko, je to pořád dlouhá cesta k té případné třešničce na dortu. Naším přáním je získat nějakou trofej, protože Slavia na ni čeká už dlouho," uvedl Šilhavý, který převzal Slavii v průběhu podzimu a díky sérii bez porážky ji dovedl až na druhé místo ligy.

"Přišli jsme v rozjeté soutěži, tak jsme hráče poznávali. Bylo třeba dělat body, protože jsme byli v druhé polovině tabulky. Teď to poznávání hráčů pokračuje, ale už nastanou i nějaké pohyby v kádru. Už jsme hráče poznali líp, s kterými počítat a s kterými ne," podotkl Šilhavý.

Jeho celek zatím v zimní pauze získal brankáře Přemysla Kováře, obránce Michaela Lüftera s Perem-Egilem Floem a záložníka Marka Alvira. "Ti, co přišli, jsou podle mých představ. Věřím, že jsme vybrali správně. Už asi moc posilovat nebudeme, ale věřím, že minimálně ještě jeden hráč do ofenzivy přijde. Posty máme téměř zdvojené. Věřím, že jednání, která probíhají, dopadnou dobře a budeme zase o kousek spokojenější," prohlásil.

Nemá obavy z toho, že by boj o základní sestavu mohl narušit klima v týmu. "Důležití hráči, kteří byli vůdčímu osobnostmi v kabině, tam zůstanou. Takže myslím, že se nic nezmění. Naopak očekávám, že stoupne zdravá rivalita, konkurenční boj a to všechno požene hráče dopředu," uvedl Šilhavý.

Ve čtvrtek odletí s týmem na soustředění do netradiční destinace - na turisticky oblíbený čínský ostrov Chaj-nan. "Je to trochu exotika, i vzhledem ke vzdálenosti. Nevím, jestli někdo z hráčů vůbec byl v Číně. Těšíme se tam. Bude to příjemné, je tam kolem 24 stupňů. Co se týče klimatických podmínek, přírodní trávy a podobně, je to nesrovnatelné s tím, co panuje tady," uvedl Šilhavý.

Na ostrově, kde je největším investorem vlastník Slavie společnost CEFC, Pražané sehrají dva zápasy. "Ještě nevím, zda půjde o soupeře na regionální úrovni, nebo z nejvyšší soutěže. Předpokládám, že se tam potkáme s majiteli. Jeden den se plánuje volno, připravují se nějaká vyžití, překvapení. Nevím přesně," dodal s úsměvem pětapadesátiletý kouč.