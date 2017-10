Praha - Čistý zisk Unipetrolu za třetí čtvrtletí byl meziročně o 111 procent vyšší a činil 1,5 miliardy korun. Výsledek překonal očekávání analytiků. Rafinérie Unipetrolu jely po haváriích naplno a výsledku pomohly i vysoké marže ve zpracování ropy a silná poptávka maloobchodu. Petrochemický holding očekává, že dividenda za letošní rok bude vyšší než za loňský rok, kdy činila 8,30 koruny na akcii. O její výši ale rozhodnou akcionáři na valné hromadě v květnu nebo červnu příštího roku.

"Můžeme očekávat, že se dividenda zvýší, ale nemohu říct, o kolik. To rozhodnou akcionáři na valné hromadě, která se uskuteční v květnu nebo červnu příštího roku. Tam kolem toho určitě bude velmi tvrdá debata," uvedl na dnešní tiskové konferenci generální ředitel Unipetrolu Andrzej Modrzejewski. Za loňský rok vyplatila firma na dividendách zhruba 1,5 miliardy korun. Menšinoví akcionáři požadovali vyšší dividendu.

Tržby Unipetrolu stouply ve třetím čtvrtletí o třetinu na 31 miliard korun a byly tři procenta nad odhady trhu. Provozní zisk vzrostl o tři čtvrtiny na 3,4 miliardy korun. Objem zpracované ropy meziročně stoupl dvojnásobně na 2,1 milionu tun. Výrobní kapacity rafinérií byly využity téměř stoprocentně, zatímco loni za stejné období pouze z poloviny.

"Firma dosáhla rekordní rafinérské kapacity 97 procent a v kombinaci s rekordními rafinérskými maržemi na evropských trzích situace vede k rekordním ziskovým maržím, které prakticky již nemají prostor růst. To ale neznamená, že musí nutně poklesnout. Situace na trhu s ropou bude rafinériím nahrávat i nadále," komentoval výsledky analytik BH Securities Martin Vlček.

Analytik J&T Banky Bohumil Trampota připomněl, že v předchozích čtvrtletích byl výsledek ovlivněn platbami pojišťoven za havárii v litvínovském závodě a následnou odstávku. "Pokud bychom předchozí kvartály od pojistného plnění očistili, bylo by třetí čtvrtletí rekordní a téměř vyrovnalo nejlepší výsledky v historii," upozornil. Unipetrol již dříve uvedl, že celkově by měl od pojišťoven dostat 13,4 miliardy korun. Většinu z toho už inkasoval, zbytek by měl obdržet do konce roku.

Akcie Unipetrolu na pražské burze zareagovaly na výsledky růstem, zhruba po hodině obchodování posilovaly o 2,5 procenta na 352 korun. Od začátku roku jsou silnější o 85 procent.

Unipetrol je od roku 2005 součástí polské skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. PKN drží v Unipetrolu 63procentní podíl. Dalších zhruba 20 procent akcií vlastní společnost Paulinino Limited, za kterou stojí česko-slovenská finanční skupina J&T.

Loni Unipetrol zvýšil čistý zisk téměř o miliardu na rekordních 7,98 miliardy korun. K této hodnotě se letos blíží už výsledky za tři čtvrtletí, která dohromady vykazují zisk 7,92 miliardy korun. Tržby loňský výsledek už překonaly, za devět měsíců činí 91,94 miliardy korun, kdežto loni za celý rok to bylo 87,8 miliardy korun.