Madrid - Trenér fotbalistů Realu Madrid Zinedine Zidane neztrácel hlavu, když Atlético ve středečním odvetném semifinále Ligy mistrů rychle vstřelilo dva góly a téměř dotáhlo tříbrankovou ztrátu z úvodního zápasu. Francouzský kouč prý věděl, že obhájce trofeje si svoje příležitosti vypracuje. To se také stalo a "Bílý balet" si venkovní porážkou 1:2 pohlídal další postup do finále.

Atlético v úvodu dokonale zaskočilo městského rivala, když ve 12. minutě otevřel skóre Saúl Níguez a hned čtyři minuty po něm zvýšil Antoine Griezmann z penalty. Komfortní náskok hostů 3:0 se tak scvrknul na jediný gól.

"Měli jsme na začátku problémy a soupeř vstřelil dvě branky. Ale nemusel jsem mít obavy, věděl jsem, že budeme mít šance. Ve druhém poločase jsme hráli lépe. Mohli jsme dát víc gólů," řekl novinářům Zidane.

"Jsme velmi šťastní, že jsme opět postoupili do finále, není to snadná cesta. Všichni jsme si to zasloužili, hlavně hráči, kteří doteď pracovali velmi tvrdě. Jsem na ně hrdý," doplnil čtyřiačtyřicetiletý trenér, jehož svěřenci skórovali v 61. soutěžním duelu za sebou.

Bývalého vyhlášeného technika uchvátila akce Karima Benzemy před gólem Realu ze 42. minuty. Francouzský útočník se proháčkoval mezi třemi obránci a předložil míč Tonimu Kroosovi, jehož střelu pak dorazil Isco. "Nechápu, jak se z té situace Benzema dostal. Fotbal není jenom o gólech, ty Karim umí dávat, ale také dělá další věci pro spoluhráče, což je klíčové," konstatoval Zidane.

Real se ve finále utká 3. června v Cardiffu s Juventusem Turín a může se stát prvním celkem v novodobé historii elitní soutěže, který obhájí trofej. "Absolutně nebudeme favority. Proti současnému týmu Juventusu je nesmírně těžké skórovat a defenziva není jediná jejich silná stránka, protože mají výborné hráče i v útoku," prohlásil Zidane.

Souboj s Juventusem pro něj bude mimořádný, protože v italském mužstvu strávil pět let před tehdy rekordním přestupem do Realu Madrid v roce 2001. "Stal jsem se v Juve mužem a lepším hráčem. Je to velký klub a hrát proti němu finále Ligy mistrů bude výjimečné, protože stále mám Juventus ve svém srdci. Bude to úžasný zápas a obě mužstva by si zasloužila vyhrát," uvedl rodák z Marseille.