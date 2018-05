Kyjev - Až neskutečný start trenérské kariéry prožívá kouč fotbalistů Realu Madrid Zinedine Zidane, když za dva a půl roku na lavičce už potřetí dokázal vyhrát nejcennější trofej za triumf v Lize mistrů. To se předtím přitom povedlo jen dvěma jiným trenérům Carlovi Ancelottimu a Bobu Paisleymu. Zidane to navíc jako jediný dokázal v řadě. A v 45 letech přitom kariéru teprve začíná, přesto už má na kontě devět trofejí.

"Jsou to obrovské emoce. Třikrát v řadě zvednout trofej pro šampiony Ligy mistrů je neskutečné. Ještě si neuvědomuje, čeho jsme dosáhli. Tento tým je prostě mimořádný," prohlásil Zidane, který při výhře 3:1 nad Liverpoolem využil stejnou základní sestavu jako při loňském finálovém triumfu 4:1 nad Juventusem Turín.

Výhrou si Real napravil dojem ze sezony, ve které skončil ve španělské lize až na třetím místě. "Měli jsme komplikovanou sezonu, ale tímhle koncem jsme si udělali radost. Teď si to musíme užít, protože tohle už jen tak nedokážeme. Jsem šťastný, že mám svůj podíl na historii tohoto legendárního klubu," dodal Zidane, který byl u čtyř ze 13 titulů Realu. Jeden získal v roce 2002 jako hráč.

Tehdy se blýskl parádním gólem z voleje, který bývá označován za nejhezčí gól v historii finálových zápasů. Dnes ale dostal řádnou konkurenci v podobě nůžek Garetha Balea, jehož akrobatický gól přinesl vedení 2:1.

"Bylo to vynikající gól, ale těžko se to porovnává, protože to byly rozdílné kopy," řekl Zidane, který připomněl i nůžky Cristiana Ronalda ze čtvrtfinále proti Juventusu Turín. "Cristianův gól, Baleův a můj, to jsou tři góly, které se navždy zapíšou do historie," dodal.