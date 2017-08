Madrid - Francouzský fotbalový trenér Zinédine Zidane se v Realu Madrid dočká nové smlouvy. Kouč vítězů Ligy mistrů dnes na tiskové konferenci před nedělním prvním duelem španělského Superpoháru s Barcelonou potvrdil zákulisní informace o dohodě, s kterými přišla španělská média. Na základě nového kontraktu by měl Zidane madridský celek trénovat do roku 2020 a ročně vydělávat bezmála osm milionů eur (209 milionů korun).

Pětačtyřicetiletý kouč, který se prvního týmu Realu ujal loni v lednu, bude mít téměř dvojnásobný plat než nyní. "Jsem šťastný, je to známka důvěry a také toho, že děláme svou práci dobře," potvrdil dnes Zidane, že na dohodě chybí prakticky už jen podpisy.

Původní smlouva vázala Zidaneho v Realu do poloviny příštího roku. Někdejší nejlepší fotbalista světa si však nemyslí, že by nový dlouhodobý kontrakt automaticky znamenal větší "klid na práci". "I kdybych podepsal na deset nebo 20 let, musel bych mít na paměti, co se tu po mně chce. Za rok může být trenér pryč," vysvětlil.

Zidane za rok a půl získal s Realem šest trofejí. Vedle dvou vítězství v Lize mistrů přidal i jeden ligový primát, "Bílý balet" navíc pod ním v úterý obhájil díky výhře 2:1 nad Manchesterem United Superpohár UEFA a uspěl i loni v prosinci na mistrovství světa klubů.