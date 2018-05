Madrid - Trenér Zinédine Zidane nečekaně skončil u fotbalistů Realu Madrid. Bývalý francouzský reprezentant z funkce odstoupil necelý týden poté, co klub dovedl ke třetímu triumfu v Lize mistrů za sebou. Pětačtyřicetiletý kouč o tom informoval na dnešní tiskové konferenci.

"Rozhodl jsem se nepokračovat jako trenér Realu," řekl novinářům Zidane, který měl smlouvu až do roku 2020. "Bylo to těžké rozhodnutí, ale tým potřebuje změnu, novou tvář, aby mohl dál vítězit. Všem to přijde jako zvláštní rozhodnutí, ale jsem přesvědčený o tom, že je správné," uvedl bývalý nejlepší fotbalista světa.

K nejbližší budoucnosti se zatím blíže nevyjádřil a pouze uvedl, že nový klub nehledá. Podle mnohých by mělo být logickým krokem angažmá u francouzské reprezentace. Vicemistři Evropy se chystají na světový šampionát pod vedením Didiera Deschampse, který má smlouvu ještě na dva roky.

Hledat nového trenéra nyní musí předseda Realu Florentino Pérez, kterého Zidane o odchodu informoval až dnes ráno. "Na takovou novinu jsem nebyl vůbec připravený. Musím mu poděkovat za skvělou práci, šel všem příkladem. A doufám, že to nebylo sbohem, protože bych chtěl, aby se jednoho dne vrátil," dodal.

Podle médií je prvním Pérezovým kandidátem na uvolněné místo kouč Tottenhamu Mauricio Pochettino. Argentinský trenér v posledních třech sezonách dovedl londýnský klub ke dvěma třetím a jednomu druhému místu v anglické lize. S klubem však nedávno podepsal nový pětiletý kontrakt.

Zidane po ukončení hráčské kariéry působil v Realu nejprve jako poradce a v roce 2014 se ujal rezervního týmu. K áčku přišel v lednu 2016 a hned v první sezoně s týmem vyhrál Ligu mistrů. V následujícím ročníku ovládl navíc španělskou ligu a pro klub získal první double po 59 letech. Poslední triumf v Lize mistrů přidal po sobotním vítězství nad Liverpoolem.

Mistr světa i Evropy se stal po Carlu Ancelottim a Bobu Paisleym teprve třetím trenérem, kterému se podařilo Ligu mistrů vyhrát třikrát, navíc to jako první kouč to dokázal třikrát za sebou. Jako hráč nastupoval Zidane za Cannes, Bordeaux, Juventus a Real, se kterým Ligu mistrů ovládl už v roce 2002.