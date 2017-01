Běšiny (Klatovsko) - Novinky ze vsi, děti a vnoučata, recepty na vaření, vzpomínky z mládí i na sousedy, kteří už nežijí, i pár klepů o celebritách stihne probrat parta žen z Běšin na Klatovsku, které se scházejí u draní peří. Dříve patřilo draní na vesnici k tradicím zimy, dívky se totiž nemohly vdávat, dokud neměly ve výbavě peřiny a polštáře. Dnes už ale husy z vesnic mizí nebo se chovají jen na maso. A mladí lidé dávají před duchnami plněnými peřím přednost dekám z umělých vláken. Běšiny jsou tak jedinou vesnicí v širokém okolí, kde se ještě ženy u draní scházejí, řekla ČTK Valerie Roubalová, pro jejíž vnoučata ženy peří derou.

Kolom několika spojených stolů v místnosti v patře rodinného domu v zasněžené vesnici se před obrovskou kupou nadýchaného sněhobílého peří schází až 15 žen celé dva týdny. "Loni jsme draly dokonce tři týdny," vzpomněla Marie Vítovcová. Je jí přes 80 let a peří drala celý život. Dřív se v zimě ženy scházely a při draní obešly několik domácností, hodně se povídaly historky, taky se zpívalo, vzpomněla. V Bešinech se sice nezpívá, ticho kolem stolu ale rozhodně není. Všechny ženy jsou v důchodu, a tak se rády vždy odpoledne sejdou a při dobré pohodě proberou, co je napadne. A často se musí odvrátit, aby při smíchu peří nerozfoukaly po celém pokoji.

"Na začátku se nám moc nechce, ale pak nás to baví a chodíme rády," přiznala další z žen. Při řeči odebírají z velké hromady peří malou hrst a z ní pak berou pírko po pírku a strhávají z jeho kostry vlákna peří. "Vezme se to odshora - přidržet - po jedné straně strhnout dolů - a pak druhou stranu," poskytla stručný návod Roubalová. Zůstane jen pápěrka, která se hází pod stůl. Nadrané peří tvoří malou hromádku před dračkou a když ho je víc, uklízí se do velkého hrnce pod poklici, aby se nerozfoukalo. Kdyby pápěrky zůstaly v peřinách, propichuje to sypkovinu," řekla Roubalová.

Nadrat výbavu pro jednu nevěstu nebylo nikdy snadné. "Polštář dvě kila, to byly velké polštáře metr na metr, peřina - duchna to byly čtyři kila, někdo dával i pět. Potom se začaly dělat prošívané deky, tam se dávaly dvě až 2,5 kila draného peří," uvedla Vlasta Smolíková. Podle Roubalové to trvalo pět let, než se z hejna deseti hus získalo dost peří na výbavu pro jednu nevěstu - tedy dvě peřiny a polštáře. Husy se přitom škubaly během roku až třikrát a počtvrté při zabití. Teď je to o jedno oškubání méně. "Nadrat peří na jeden polštář trvá tak dva týdny," odhadla Roubalová.

I když při draní panuje dobrá nálada, i v Běšinech se možná dere letos naposledy. "Dcera už nechce dál husy chovat. Taky uvidíme, jak to bude s ptačí chřipkou, už je i v jižních Čechách," dodala Roubalová. Kdyby se ale přece jen peří nastřádalo, většina žen by se u dlouhého stolu s hromadou peří ráda sešla za rok znovu.