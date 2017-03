Kábul - Afghánský první - a zatím jediný - výhradně ženský velký orchestr se snaží změnit názory silně konzervativní afghánské společnosti, v níž mnozí lidé vnímají hudbu jako něco nemorálního, zvlášť pak v případě, kdy je provozována ženami. Příběh dvou dirigentek orchestru svědčí o tom, jak náročný tento úkol je, ukazuje ale také, že tato snaha může přinést úspěchy, píše agentura AP.

Jedna z dirigentek, Negíne Chpalváková, ihned získala podporu svého otce, když začala studovat v Afghánském národním hudebním institutu a stala se členkou jeho dívčího orchestru zvaného Zohra. Zbytek rodiny byl ale rezolutně proti. Strýcové Chpalvákové se přestali s jejím otcem stýkat.

"Řekli mu, že už není jejich bratr," uvedla nyní dvacetiletá hudebnice. "Dokonce i moje babička mého tatínka vydědila," dodala.

Chpalváková se o existenci hudebního institutu dozvěděla v sirotčinci v Kábulu, kde strávila většinu života. Uvedla, že ji do sirotčince poslal otec, protože se obával o její bezpečnost v domovské provincii Kunar na východě země, kde je velmi aktivní povstalecké hnutí Taliban. Ve vesnici, kde rodina žije, navíc není žádná škola a rodina ani neměla peníze, aby si mohla vzdělání dcery dovolit.

V hudebním institutu studují dívky společně s chlapci, což je v Afghánistánu naprosto výjimečné. Většina žáků institutu pochází ze sirotčinců či z řad dětí žijících na ulici a dává jim šanci na nový život.

V orchestru Zohra, pojmenovaném po bohyni hudby z perské literatury, působí více než 30 dívek ve věku od 12 do 20 let. V lednu tento orchestr, který hraje afghánskou i západní vážnou hudbu, byl na první zahraniční cestě. Vystoupil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a ve čtyřech dalších městech ve Švýcarsku a v Německu.

"Cílem orchestru je předat pozitivní poselství společnosti, dívkám a inspirovat dívky, aby vstoupily na hudební scénu země," říká Ahmad Náser Sarmast, který je zakladatelem a ředitelem institutu.

Sarmast pocítil nenávist radikálů vůči hudbě na vlastní kůži. V roce 2014 se sebevražedný atentátník z řad islamistického hnutí Taliban odpálil na koncertě, který Sarmast sledoval. Jeden Němec v publiku přišel o život a Sarmast sám utrpěl zranění.

Orchestr Zohra vznikl v roce 2014, kdy jedna studentka hudebního institutu jménem Mína požádala Sarmasta, jestli by nemohla být vytvořena skupina, kde by dívky společně provozovaly hudbu. Sarmast se toho nápadu okamžitě chytil.

Mína ale později zmizela. Minulý rok tato žákyně sedmého ročníku ve škole oznámila, že musí odjet na svatbu své sestry do rodné vesnice ve východní provincii Nangarhár. Zpátky se už nevrátila. Situace v Afghánistánu je dál napjatá, na mnoha místech zuří boje, komunikační spoje fungují špatně a mnoho lidí žije v chudobě. Sarmast uvedl, že škola není s Mínou v kontaktu, ale on osobně prý doufá, že se do školy a do orchestru vrátí.

Druhá dirigentka orchestru, osmnáctiletá Zarífa Adíbaová, také musela čelit odporu rodiny. Když začala studovat v roce 2014 hudební institut, svěřila se pouze své matce a nevlastnímu otci. Svým čtyřem bratrům ani strýcům to neprozradila, protože věděla, že by s tím nesouhlasili.

"Kdyby se moji bratři a strýcové dozvěděli, že studuji hudbu, stoprocentně by mě donutili s tím skončit, protože měli na hudbu velmi negativní názor," vysvětlila Adíbaová.

Odpor rodiny k hudbě byl tak silný, že Adíbaová zpočátku nechtěla ani jet s orchestrem do Davosu. Nakonec ale odjela a jako jedna z dirigentek byla v centru zájmu médií a objevila se v televizi.

Když se vrátila, strýcové byli prý první, kdo jí blahopřál. Dva bratři hudebnice, která kromě dirigování hraje také na housle, jsou stále proti jejímu účinkování, ona má ale s podporou větší části rodiny nyní také větší sebedůvěru.

"Změnila jsem svou rodinu a teď je čas, aby také ostatní dívky změnily své rodiny, protože jsem si jistá, že celý Afghánistán se postupně může změnit," prohlásila Adíbaová.