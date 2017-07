Štěpánov (Olomoucko) - Stovky panenek z celého světa za 15 let zaplnily rodinný dům Evy Cigánkové ze Štěpánova na Olomoucku. Panenky, z nichž mnohé jsou přesnými kopiemi skutečných kojenců, pochází z celého světa. Žena jich vlastní přes 400, k tomu má stejné množství kolébek, kočárků či postýlek. V plánu má i otevření muzea.

Sbírka zaplnila v rodinném domě místnost o rozloze 50 metrů čtverečných, sběratelka však přiznává, že zaplnit by zvládla i další tři místnosti. Přehlídka vinylových či keramických panenek různých velikostí návštěvníkům při vstupu do pokoje doslova vyrazí dech. "Místo místnosti zde byla původně půda, zabrala jsem ji před třemi lety, ale už je to tady přeplněné," řekla dnes ČTK čtyřicetiletá sběratelka.

Pozornost příchozích přitahuje zejména sedm desítek takzvaných reborn panenek, které si chce každý pochovat. Od skutečného dítěte jsou totiž k nerozeznání. Panenky mají i odpovídající váhu a vlasy mají z kašmírového mohéru, který se nejvíce podobá dětským vlasům. "Těmto panenkám říkám antidepky. Vyvolávají hezké emoce a pocity, když si je člověk pochová," uvedla Eva Cigánková. A přiznává, že často bývá reakcí zájemců i šok.

Panenky z její sbírky jsou z celého světa a snahou sběratelky je představit různorodost ve výrobě jednotlivých umělců i detailů v malování. Ctí přitom i jména, která panenkám dali jejich tvůrci. Vedle Johanky je tak například Maivie či Lady Adriane. Usazeny jsou mnohdy do historických exponátů, ve sbírce sběratelky tak nechybí například dřevěný kočárek z první poloviny 19. století od firmy Opel.

Sběratelka se neobává, že by se z jejího koníčku stala závislost. "Poučuji se z chyb ostatních sběratelů, kteří zůstali sami a kvůli jejich vášni se jim rozpadla rodina. Když vidím, že už je toho dost, panenky zavřu a dělám, že nejsou," podotkla žena, která je matkou dcery a syna. Doplnila, že zároveň ze svého koníčku nechce dělat byznys. V budoucnu by chtěla otevřít muzeum, které by mělo fungovat na principu wellness - lidé by si exponáty mohli pochovat a nabít se tak energií.

Její koníček zatím nemá hranice. Poslední reborn panenku si nedávno nadělila ke svým čtyřicátým narozeninám. Dostala jméno Sabrina Rose, vytvořila ji australská umělkyně Ping Lau a na její umělecké podobě se podepsala česká výtvarnice Zita Budišová.