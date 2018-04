Plzeň - Z vraždy novorozeného dítěte se dnes u Krajského soudu v Plzni začala zpovídat dvaadvacetiletá žena z Plzně. Podle obžaloby loni v srpnu po utajovaném těhotenství porodila sama doma v koupelně dítě. Poté ho dvakrát udeřila hlavičkou o roh sprchy, bodla nožem do krku a šíje a několikrát uhodila do hlavičky paličkou na maso, tvrdí obžaloba. Děvčátko na těžká poranění hlavy a mozku zemřelo. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení, případě výjimečný trest, tedy i doživotí.

Obžalovaná se k činu přiznala. U soudu vypověděla, že k jednání ji vedl strach, že kdyby se o dítěti dozvěděl její přítel, opustil by ji. Původně prý plánovala, že dítě porodí anonymně v porodnici a dá k adopci, nebo ho s pomocí svého bratra dopraví do babyboxu. Když začala rodit, o dva týdny dříve, než si spočítala termín porodu, přítel nebyl doma. Násilí proti dítěti vysvětlila tím, že těsně po porodu slyšela rachotit klíče v zámku. Přítel se vrátil a ona zpanikařila. Hlavičkou o sprchový kout udeřila děvčátko prý proto, aby ho omráčila. Pak ho schovala v koši na prádlo. Uvedla, že ve strachu, že začne plakat a přítel se o něm dozví, pak dítě i bodla nožem a zřejmě také udeřila paličkou na maso.

Když ji přítel našel v krvi, tvrdila mu, že jí praskla cysta a že se řízla. Když přijela sanitka, řekla záchranářům, že porodila a že si dítě už odvezla porodní asistentka.

"Pořád jsem doufala, že to přítel nezjistí. Byla jsem strašně hloupá. On za to nestál. Udělala jsem hroznou věc. Je mi to líto," uzavřela v pláči svou výpověď. Zatímco k zabití dítěte se přiznala a připustila, že ho nechtěla, opustit přítele a společného psa, ke kterému měla vztah, se prý bála. Těhotenství tajila před rodiči i přítelem. Nechodila ke gynekologovi. Rostoucí břicho příteli vysvětlovala nemocí ledvin, nechala se od něj vozit na urologii a předstírala návštěvy ordinace. Dokonce mu ukázala falešnou lékařskou zprávu. Přítel často chodil do klubů, zval si domů kamarády a údajně ji podváděl, přesto se upírala k tomu, že až tajně porodí, vše se spraví. Neuměla si představit, že by partnera opustila. Kvůli němu ani nedodělala školu, protože chtěla být jen s ním.

Jednání pokračuje další dny výslechy svědků, znalců a dalšími důkazy.

V krátké době je to druhý případ, kdy soud v Plzni řeší případ vraždy novorozence matkou. Minulý týden za čin, který se stal loni v červenci, soud nepravomocně odsoudil matku novorozeného chlapce k 17 rokům vězení.