Praha - Devětatřicetiletá žena z Prahy dnes u soudu přiznala, že loni ve svém bytě tajně porodila a nechala dítě ležet ve vaně s vodou. K okamžikům po porodu se nechtěla vyjadřovat, popřela ale, že by do koupelny vstupovala s úmyslem nechat dítě zemřít. Poté, co se holčička utopila, schovala matka její tělíčko nejprve do pračky, později do pokoje svých dalších dětí. Za vraždu jí hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

"Už nevím, co bych k tomu řekla. Počítám s trestem, už se na to psychicky připravuji," řekla obžalovaná v úvodu své výpovědi u pražského městského soudu.

Žena porodila v noci z 27. na 28. září 2017 v sídlišti ve Lhotce v bytě, který obývala s druhem a dvěma dětmi. Ostatní členové domácnosti, před nimiž žena těhotenství tajila a popírala, v té době spali. Státní zástupce tvrdí, že novorozence nechala několik minut ležet ve vodě obličejem dolů. Policisty na ni o dva dny později zavolal její partner, kterému se zdálo počínání ženy podezřelé.

Obžalovaná, která má základní vzdělání, uvedla na dotazy soudkyně, že v dané době živil rodinu druh. Ona prý dříve pracovala brigádně, naposledy před sedmi lety u České pošty. Připustila, že je proti ní vedena řada exekucí, které nesplácí. Dluh má mimo jiné i u zdravotní pojišťovny. K otázce, zda to byl důvod, proč při svém nechtěném těhotenství nešla na potrat, se nevyjádřila.

V noci, kdy začala rodit, s tím prý partnera nechtěla obtěžovat, a proto ho nevzbudila. Údajně si nevzpomíná, že by s tělíčkem novorozené holčičky ve vaně nějak manipulovala. Neslyšela ji prý plakat, neviděla ani žádný pohyb. Na dotaz, proč se o dítě nepostarala, jen krčila rameny. Nedokázala také vysvětlit, proč dceru neodvezla do babyboxu nebo nedonesla do nedaleké krčské nemocnice.

Jako "jednu z možností" připustila, že ji k jejímu jednání mohla dovést špatná ekonomická situace rodiny. Finance prý doma řešili každý den a s partnerem se kvůli penězům hádali.

Druh obžalované dnes na vlastní žádost vypovídal za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti. Po ženě chce náhradu újmy ve výši 250.000 korun, stejně vysoké částky by měly dostat obě nezletilé děti. Zmocněnkyně patnáctileté dcery k tomu řekla, že rodina skončila v azylovém domě a že dívka, která nyní musí nahrazovat čtyřletému bratrovi matku, nese situaci velmi špatně. V bytě prý po porodu našla krvavé stopy, matka navíc tělíčko odložila v krabici na skříň v pokoji, kde dívka spala.

Z trestního spisu podle soudkyně vyplývá, že žena možná obdobným způsobem porodila i v roce 2015 v bytě svého otce. Obžalovaná se k tomu odmítla vyjádřit.