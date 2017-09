New York - Newyorská policie pátrá po ženě, která se v úterý před polednem místního času pokusila během 40 minut vyloupit čtyři banky na Manhattanu. Uspěla až ve čtvrtém ústavu, odkud si odnesla 3000 dolarů (přes 66.000 Kč), uvedla policie. Dodala, že lupička nebyla ozbrojená.

Žena nejprve vstoupila do pobočky Bank of America. Pokladníkovi za přepážkou podala lístek s výzvou, aby jí vydal peníze. Žádnou hotovost ale nedostala. O tři minuty později to zkusila v bance Capital One, kde byla sice spatřena s lístkem, ale pokladníkovi ho nakonec nedala.

Další finanční institucí na řadě se stala Apple Bank, kde lupička vzkaz předala, ale peněz se nedočkala. Uspěla až v posledním ústavu, v Chase Bank.