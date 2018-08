Studénka (Novojičínsko) - Od tragické srážky vlaku s troskami zříceného mostu ve Studénce na Novojíčínsku ve středu uplyne deset let. Naděžda Tomčíková, jedna z cestujících z vlaku smrti, v jehož troskách zemřelo osm lidí a 95 bylo zraněno, se od té doby stále bojí jezdit vlakem. Ona i další cestující či příbuzní obětí jsou navíc zklamaní z postupu policie i justice. Vadí jim, že za deset let se nepodařilo určit a potrestat viníky. Okresní soud v Novém Jičíně loni všech deset obžalovaných obžaloby zprostil. Odvolací senát ještě v této kauze nezasedl a neví se, kdy se tak stane.

"Je to špatné," tak Tomčíková odpověděla na otázku jak se dívá na výsledky soudního procesu. "Nejhůře jsem to vnímala v den, kdy rozhodnutí padlo," dodala. Novojičínský soud všechny obžalované zprostil loni v prosinci. Soudce při zdůvodnění rozsudku řekl, že se přesně neví, proč most spadl, a neprokázalo se, že by skutek spáchali právě obžalovaní. "To bylo kruté hlavně pro příbuzné obětí nehody," řekla dnes Tomčíková.

Podle ní byl výrok k neuvěření. "Vlak nám nic neudělal. Spadl nám do cesty most. Na stavbě bylo tolik pochybení. Všichni to ví, ale nikdo za nic nemůže?" ptá se. Podle ní se vše zbytečně dlouho vleče. "Chápeme složitost případu. Na druhou stranu někdo by měl zase chápat nás. Stát by se už měl zamyslet nad tím, co se děje v takovýchto kauzách. Umělé natahování, neustále se čeká na posudky. Je to špatně. Bojíme se, že to vyjde do ztracena. Nikdo nebude nikdy potrestán," řekla Tomčíková.

Jistou naději vkládá do odvolacího řízení, které bude řešit Krajský soud v Ostravě. Mluvčí soudu ČTK Jiří Barč řekl, že spis už soud převzal. Byl již určen soudce, který se případem bude zabývat. Hlavní líčení ale ještě nařízeno nebylo. Podle informací ČTK je teoreticky možné, že by odvolací senát zasedl ještě letos. "Naděje, že se viník najde a potrestá, je vždy. Mám ale strach, že naději opět vystřídá zklamání," uvedla žena, která jako první na místě nehody poskytovala zraněným spolucestujícím první pomoc.

Nehodu samotnou i okamžiky těsně po ní má neustále v mysli. Vzpomínky jsou čerstvé jako by se vše událo nedávno. Od té doby má i strach jezdit vlakem. "Když musím, vlakem jedu. Je to ale nepříjemné," řekla.

U místa nehody rychlíku Comenius se zříceným mostem vznikl pomník nesoucí jména osmi obětí tragické kolize. Ve středu dopoledne se u něj sejdou cestující i příbuzní obětí, aby si všechny připomenuli. Tomčíková se na pietní událost chytá. Kolik lidí se jí zúčastní neví. "Už několik let to nějak neorganizujeme. Záleží na lidech, kolik se jich rozhodne přijet. Jsou dovolené, a tak ne každý může," řekla.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky. Policie obvinila a státní zástupce obžaloval deset lidí z obecného ohrožení. Šlo o manažery i pracovníky stavebních firem, živnostníka či jednoho úředníka. Loni je soud všechny obžaloby zprostil.