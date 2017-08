Washington - Miliardu dolarů (22 miliard korun) chce pomocí skupinového financování (crowdfundingu) vybrat bývalá agentka americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Valerie Plameová Wilsonová. Peníze chce využít na nákup akcií sociální sítě Twitter, a to s jediným cílem: zamezit v přístupu na síť americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

"Pokud zástupci Twitteru nezastaví (šíření) Trumpova násilí a nenávisti, pak je to na nás," napsala Plameová Wilsonová na téže sociální síti, kterou se chystá koupit. Svůj vzkaz doprovodila hashtagy #BuyTwitter a #BanTrump, tedy #KupteTwitter a #ZakažteTrumpa.

Podle textu, který bývalá agentka CIA připojila k žádosti o finanční podporu na crowdfundingovém serveru GoFundMe, prezidentovy tweety podporují zastánce nadřazenosti bílé rasy či vyzívají k násilí na novinářích a "ničí" tak Spojené státy. "Je na čase ho umlčet," doplnila Plameová Wilsonová. Do dnešních 4:00 SELČ se jí na projekt podařilo vybrat od více než 700 uživatelů částku přes 27.000 dolarů (téměř 600.000 korun).

Podle mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeové Sandersové nízká částka, kterou se podařilo dosud vybrat, ukazuje, že americký lid má prezidentovy tweety rád. Pokus Plameové Wilsonové označila za "směšný". Snaha připravit Trumpa o právo na svobodu projevu je podle ní jediným výrazem nenávisti a netolerance v této kauze.

Pokud pomocí kampaně organizátorka nezíská dostatek prostředků, aby koupila kontrolní balík akcií Twitteru, bude chtít koupit aspoň "výrazný podíl", aby se mohla pokusit svůj záměr prosadit na každoroční valné hromadě. Pokud ani to nebude možné, chce věnovat výtěžek nevládní organizaci bojující proti jaderným zbraním. Právě Trumpovy výroky na twitteru eskalující napětí mezi USA a Severní Koreou, která disponuje jadernými zbraněmi, Plameová Wilsonová v textu doprovázejícím kampaň ostře kritizuje.

Podle agentury AP by si Plameová Wilsonová nemohla dovolit koupit kontrolní balík ani s miliardou dolarů, které chce vybrat. V současnosti by tolik akcií stálo zhruba šest miliard dolarů (133 miliard korun). Akcie za miliardu dolarů by z ní nicméně udělaly největšího akcionáře, a získala by tak značný vliv.

Totožnost bývalé agentky CIA Valerie Plameové Wilsonové byla vyzrazena ve snaze diskreditovat jejího manžela, bývalého velvyslance Josepha Wilsona, který kritizoval Bílý dům pod vedením George Bushe mladšího za překrucování faktů o Iráku a jeho arzenálu před invazí v roce 2003. CIA žena opustila v roce 2005.

Twitter se stal oblíbeným komunikačním nástrojem amerického prezidenta. Své názory uveřejňuje místo oficiálního prezidentského účtu @POTUS prostřednictvím svého soukromého účtu s názvem @realDonaldTrump.