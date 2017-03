Praha - Ve věku 65 let zemřela v neděli v pražské motolské nemocnici Věra Špinarová. Minulý týden ve středu zkolabovala při koncertu v Čáslavi, měla zástavu srdce. Zpráva o úmrtí zpěvačky, která se se svým nenapodobitelným chraplavým hlasem pohybovala na hudební scéně více než půl století, zaplavila sociální sítě. Hudební kolegové a publicisté vyjadřují smutek a oceňují její talent. Termín posledního rozloučení zatím není stanoven. Konat se bude v Ostravě, se kterou byla rodačka z Pohořelic u Brna po celý život spjata. ČTK to oznámil zpěvaččin syn Adam Pavlík.

Špinarová zkolabovala při koncertu v rámci společného turné s Heidi Janků. Nevolno se jí udělalo už po druhé písni. Díky přítomnosti lékařky v sále a rychlému zásahu záchranářů jí byla okamžitě poskytnuta první pomoc a ve vážném stavu byla převezena letecky do motolské nemocnice.

Zpěvačku proslavily písně jako Meteor lásky, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj mě rád nebo Jednoho dne se vrátíš. Mezi špičku domácí populární scény ji katapultovala nahrávka Music box z roku 1969, o tři roky později vydala své první album Andromeda. Poté vystupovala se skupinami Speciál a Notabene. Celkem vydala 13 desek.

Podle publicity Jiřího Černého její vokál představoval ojedinělý hlasový materiál. "Nepoznal jsem v české populární hudbě větší pěvecký samorost, než byla Věra Špinarová," řekl ČTK Černý. Podle něj bylo od Špinarové chytré, že nikdy nepodlehla volání Prahy, přestože měla nabídky z Rokoka a Semaforu.

Textař, hudebník a blízký spolupracovník Špinarové Petr Šiška prohlásil, že tak jak žila, tak také zemřela. "Odešla do toho rockového baru přímo ze scény," připomněl okolnosti jejího úmrtí. "Pro mě odešel největší hlas české hudební scény a své nejlepší texty jsem napsal právě pro ni," dodal.

Za vynikající zpěvačku s hlasem, který byl darem od boha, označila Špinarovou kolegyně Helena Vondráčková. Její razantní krásný hlas byl v tuzemské populární hudbě ojedinělý," uvedla Vondráčková.

"Je mi strašně smutno, je to veliká škoda. Za prvé jsme si moc rozuměly, jely jsme spolu dvě turné, a za druhé vidím, že už to padá v mém lese," řekla ČTK zpěvačka Petra Janů.

"Zabolelo to. Byla to úžasná zpěvačka. Především ale také synonymum pro ostravskou nepoddajnost," řekla ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Smutek nad úmrtím zpěvačky dnes vyjadřují i politici napříč politickým spektrem.

Nabídku na první nahrávku dostala Špinarová v 16 letech, stejně jako některé její kolegyně na sebe poprvé upoutala v soutěži pěveckých talentů. Klíčovou událostí v jejím životě se stalo angažmá u skupiny Majestic, kde se vystřídala s Marií Rottrovou. S kapelou nahrála svůj první singl Music Box, který ji vystřelil mezi špičku tehdejší populární hudby. Ve skupině potkala i svého prvního manžela Iva Pavlíka, v roce 1974 se jim narodil syn Adam. Největší slávu zažívala v 70. a 80. letech. Poté ale přišlo období, kdy uvažovala o konci kariéry, přišel rozpad manželství a problémy s alkoholem.

Všechno ale dokázala hodit za hlavu a v roce 2000 "restartovala" svou kariéru. Její první album z "nové" éry si hned koupilo přes 15.000 lidí, což jí vyneslo zlatou desku. S velkým ohlasem se setkalo i její první sólové turné s názvem Nadoraz 2010.

Loni v prosinci Špinarová oslavila pětašedesátiny, při té příležitosti jí vyšla kompilace s názvem Zóna lásky. Uzavírá ji melodie Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na západě, kterou textař Zbyšek Malý nazval Jednoho dne se vrátíš. "Herec Jiří Sovák mi před mnoha léty řekl: ́Kdyby měl každý zpěvák v repertoáru jednu jedinou píseň, u které by už při vyslovení jejího názvu bylo všem jasné, kdo ji zpívá, mohl by být šťastný. A vám se to podařilo. Když se řekne Jednoho dne se vrátíš, každý ví, že je to Špinarka," řekla tehdy ČTK zpěvačka.

"Jednoho dne se vrátíš, Věrko. Ostrava tě bude vždy milovat a my taky," uvedl dnes na facebooku zpěvák kapely Kryštof Richard Krajčo.

Zprávu o úmrtí zpěvačky ředitelka Colours of Ostrava zaslechla ve zprávách při cestě do Prahy. "Zabolelo to. Byla to úžasná zpěvačka. Především ale také synonymum pro ostravskou nepoddajnost. Vše si dělala po svém. Byla velmi odvážná," řekla Holušová. Připomněla, že Špinarová před lety na ostravském festivalu vystoupila.

Zpráva o zpěvaččině smrti zasáhla i písničkáře Jaromíra Nohavicu. "Věrku jsem měl moc rád. Jako skvělou zpěvačku i kamarádku. Je mi to moc líto. Zpívala do posledního dechu," řekl ČTK.

Zpěvák kapely Kryštof Richard Krajčo dnes odcestoval do USA, kde skupina dokončí práci na připravované desce. K úmrtí Špinarové se před odletem vyjádřil na facebookovém účtu kapely. "Jednoho dne se vrátíš, Věrko. Ostrava tě bude vždy milovat a my taky," napsal Krajčo.

Zpěvačka Elis, vlastním jménem Eliška Mrázová, Špinarovou označila za svůj velký vzor. "Těžce se mi hledají slova. Zemřela nejlepší česká zpěvačka a můj největší vzor," řekla. Zpěvačku si pamatuje jako úžasnou dámu bez známky ega či jakéhokoliv povýšení. "Navíc byla ostravskou patriotkou, ostravským pokladem. Z věty 'Mít hlas jako Špinarka' se stal citát a každý zpěvák se silným hlasem ho minimálně jednou za život uslyšel a jsem si jistá, že ještě uslyší," dodala mladá zpěvačka.

Soustrast pozůstalým, přátelům i obdivovatelům Špinarové dnes jménem města Ostravy vyjádřil i primátor Tomáš Macura (ANO). "Tato zpráva se musela dotknout každého Ostravana. Malá vzrůstem, velká hlasem, osobnost, která si dokázala získat snad každého člověka. Obdivovali ji umělci, zástupci kulturní scény, členové společenských elit i dělníci a horníci, k nimž měla obzvlášť vřelý vztah. Milovala ji celá Ostrava, k níž se po celý život hlásila a kterou vždy podporovala, například při kandidatuře na získání titulu Evropské hlavní město kultury 2015," uvedl Macura.

Obdobně reagoval hejtman Ivo Vondrák (za ANO). "Náš kraj přišel o velkou osobnost, která pro mě byla svou přímostí a jadrností jeho ztělesněním. S malou ženou s velkým hlasem, která byla vždy svá, odešel i kus mého mládí. A souhlasím s mým kamarádem, který říká: uznávám jen dvě zpěvačky - Janis Joplin a Věru Špinarovou," uvedl Vondrák.