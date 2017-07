Simone Veilová (na snímku z roku 2007), někdejší první ministryně ve francouzské vládě a také první žena v čele Evropského parlamentu, zemřela dnes ve věku 89 let. Agentura AFP charakterizovala zesnulou jako "charismatickou a populární Francouzku", jejíž život poznamenala deportace do Osvětimi i boj za lepší životní podmínky Evropanek.

Paříž - Simone Veilová, někdejší první ministryně ve francouzské vládě a také první žena v čele Evropského parlamentu, zemřela dnes ve věku 89 let. Oznámila to francouzská média s odvoláním na pozůstalé. "Má matka zemřela dnes ráno doma. 13. července by jí bylo 90 let," uvedl syn Jean Veil podle listu Le Figaro.

Za druhé světové války přežila uvěznění v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi, kam byla deportovaná jako šestnáctiletá dívka. Otec, matka a bratr se z nacistických táborů nikdy nevrátili, přežila pouze Simone a její dvě sestry. Právě tato zkušenost ji vedla k pevnému přesvědčení o potřebě sjednocení Evropy. Říkávala, že Evropská unie ji smířila s 20. stoletím.

Do dějin se zapsala i "zákonem Veilové": jako ministryně zdravotnictví prosadila v roce 1975 zákon umožňující umělé přerušení těhotenství bez hrozby trestního stíhání. Do vlády premiéra Jacquesa Chiraka ji o rok dříve jmenoval prezident Valéry Giscard d'Estaing.

Předsedkyní Evropského parlamentu byla letech 1979-1982 (až dosud se dočkala jen jediné následovnice v podobě Nicole Fontaineové, která stála v čele EP v letech 1999-2002).

Později se znovu stala stala ministryní sociálních věcí a zdravotnictví; tuto funkci zastávala ve vládě premiéra Édouarda Balladura v letech 1993 až 1995.

Z politiky se pak stáhla, ale ve veřejném životě zůstala jako předsedkyně nadace připomínající holokaust. V roce 2008 se stala šestou ženou, zvolenou francouzskou akademičkou.

"Na to jsem se nikdy necítila. Jsem příliš nezávislá," odpovídala na otázku, proč nikdy nekandidovala na prezidentku.