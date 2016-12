Ve věku 96 let zemřela 20. prosince francouzská herečka Michele Morganová. Na archivním snímku z 3. března 1998 je s tehdejším francouzským prezidentm Jacquesem Chirakem.

Paříž - Zemřela francouzská herečka Michèle Morganová. S odvoláním na rodinu zesnulé to dnes oznámila agentura AFP. Jedna z největších legend francouzského filmu dvacátého století oslavila v únoru 96 let. Byla hvězdou ve filmu Velké manévry z roku 1955 a řadě dalších snímků.

"V nedožitých 97 letech se dnes ráno nejkrásnější oči kinematografie definitivně zavřely," oznámila rodina. Využila přitom přezdívky, kterou na počest jejích výrazných očí začali před lety používat filmoví fanoušci Morganové. Rodina dodala, že pohřbena bude v pátek v Paříži.

Pařížanka, vlastním jménem Simone Renée Rousselová, se proslavila především ve filmech z 30. až 50. let. Patří k nim například snímky Nábřeží mlh, kde hrála po boku Jeana Gabina, Velké manévry a Pyšní, kde zazářila spolu s Gérardem Philipem, dále filmy Pastorální symfonie, Crime ne paie pas, Okamžik pravdy nebo Ztracená jednotka. Hrála do 90. let, tehdy především v televizních filmech.

Oznámení hereččina úmrtí vyvolalo hned dojemné reakce osobností i neznámých lidí na sociálních sítích. "Byla tou, kterou jsme všichni chtěli držet v náručí. Michèle Morganová byla více než 50 let nejvýznamnější francouzskou herečkou. Zůstane hvězdou předválečné, válečné a poválečné doby. V celém světě byla obrazem Francie. Jsem velmi smutný," řekl podle listu Le Figaro režisér Claude Lelouch. Ten s Morganovou natočil v roce 1975 film Le chat et la souris.

Morganová získala čestného Cézara za celoživotní dílo v roce 1992. O tři roky později jí přibyl Zlatý lev na festivalu v Benátkách, taktéž udělený za celou hereckou kariéru. V roce 1967 byla Morganová dekorována Řádem umění a literatury, který uděluje francouzské ministerstvo kultury, v roce 1969 obdržela nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád Čestné legie, a při příležitosti 55. narozenin pak získala Řád za zásluhy. Herečka má také svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.