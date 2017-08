Paříž - Známá francouzská herečka Mireille Darcová dnes zemřela ve věku 79 let. Oznámila to rozhlasová stanice RTL s odvoláním na sdělení rodiny Darcové bez upřesnění příčiny úmrtí. Umělkyně trpěla různými zdravotními problémy a loni byla hospitalizována kvůli krvácení do mozku.

Darcová upoutala řadou filmů, z nichž některé, jako například Ledová ňadra nebo Smrt darebáka, natočila se svou životní láskou a bývalým manželem Alainem Delonem. Výrazného úspěchu dosáhla mimo jiné dvěma komediemi s Pierrem Richardem Velký blondýn s černou botou a Návrat velkého blondýna.

Darcová, která patřila k symbolům francouzského filmu šedesátých a sedmdesátých let, hrála v pěti desítkách celovečerních snímků. Z nich 13 natočila s režisérem Georgesem Lautnerem.

Postupně hrála s největšími hvězdami francouzské kinematografie počínaje Jeanem Gabinem, s nímž se v roce 1964 setkala ve filmu Monsieur. Ve filmu Borsalino se objevila nejen po boku Delona, ale také Jeana Paula Belmonda. Hrála i s Louisem de Funèsem, Claudem Brasserem, Linem Venturou a s řadou dalších hvězd.

Dcera zahradníka z Toulonu, vlastním jménem Mireille Aigrozová, vyrostla v Provence. O herectví snila už od střední školy, a tak zkoušela štěstí v Paříži. Pracovala jako modelka a přelomovým pro ni bylo v roce 1963 setkání s režisérem Lautnerem, který jí dal titulní roli ve filmu Galia.

Své literární a režisérské ambice uplatnila v roce 1988, kdy podle románu Katherine Pancolové napsala a natočila film Barbarka. Počátkem 80. let se kvůli srdeční vadě podrobila náročné operaci a vzápětí měla těžkou autohavárii. Obě rány osudu překonala, operaci však musela znovu podstoupit v roce 2013.

S Delonem, s nímž udržovala přátelské vztahy i po rozchodu v roce 1983, spolupracovala rovněž v televizi a také v divadle. Hráli spolu v seriálu Frank Riva a v divadelní hře Medisonské mosty.