Praha - Ve věku 88 let dnes ráno po dlouhé nemoci zemřela herečka Květa Fialová. ČTK to sdělil herecký kolega a přítel zesnulé Josef Kubáník. Fialová má za sebou bohatou uměleckou dráhu na divadelních jevištích i před filmovou a televizní kamerou. Svou kariéru spojila s Městskými divadly pražskými, do angažmá ji přijal Jan Werich v Divadle ABC už v roce 1958. Od té doby tu ztvárnila bezpočet rolí, v posledních letech jako stálý host.

Divákům se zapsala do paměti i rolemi ve filmech Limonádový Joe, Fantom Morrisvillu, Adéla ještě nevečeřela, Partie krásného dragouna, Účastníci zájezdu či v seriálu Hříšní lidé města pražského.

Květa Fialová ale byla známá také svým nezdolným optimismem. Jejím krédem bylo nežehrat na osud a vše přijímat s pokorou a s otevřenou náruč - i trápení a překážky, protože to člověka posiluje. Milovala - a ráda o tom mluvila - zvířata, rostliny, cestování, čarodějnice, ale též stáří, o němž říkala, že ji osvobozuje. Celý život si stejně jako v řadě svých divadelních a filmových rolí i mimo jeviště uchovala jemný smysl pro ironii a nadsázku.

Okouzlující a usměvavá herečka, která se narodila 1. září 1929 ve slovenské obci Velké Dravce. Publikum obdivovalo její šarm a jemný smysl pro ironii především v rolích komediálního a konverzačního charakteru, k nimž patřily úlohy v hrách Vajíčko, Charleyova teta nebo Don Juan. Přes stovku repríz odehrála v komedii Jezinky bezinky. Průběžně hrála též ve společnosti Václava Hanzlíčka (Ryba ve čtyřech) a hostovala na různých scénách. Hlavní ženskou roli ze hry Harold a Maud ztvárnila vedle Městských divadel pražských také v Mladé Boleslavi a v Uherském Hradišti. V posledních letech však bojovala s následky srdeční mrtvice i s Alzheimerovou chorobou.

Fialová s vtipem vzpomínala na chvíli, kdy ji Werich angažoval na svou scénu. "Když jsem byla v jeho divadle jako divák, zašla jsem za ním, zda nepotřebuje herečku, a on mě odbyl, abych přišla druhý den. Přišla jsem podruhé a na jevišti potkala svého spolužáka Lubina Kostelku. Werich po mně chtěl, abych udělala dědečka, a po něm, aby udělal babičku. Vzniklo asi něco příšerného, ale Werich mi tehdy řekl nejkrásnější větu: Už vás potřebuji od včera," řekla před lety herečka ČTK.

Fialová na jevišti vystupovala do vysokého věku - ještě v roce 2014 bylo v Rokoku po pětileté pauze obnoveno představení Fialové Květy štěstí, které s ní k jejím osmdesátinám připravili režisér Petr Svojtka s dramaturgem Jiřím Janků. Herečka v něm čas od času divadelní formou rekapitulovala svůj život, jež jí poskytl nejen slávu, ale i řadu traumatických zážitků, s nimiž se musela vypořádat.

Květa Fialová byla podle kolegů dámou s nadhledem i pokorou

Vtip, eleganci a nadhled oceňovali nejbližší kolegové na herečce Květě Fialové, která dnes ve věku 88 let podlehla dlouhotrvající nemoci. Režisér Petr Svojtka, který s ní pracoval v Městských divadlech pražských (MDP), ji označil za první dámu českého divadla a filmu. Dokumentaristka Alena Činčerová bude na Fialovou vzpomínat jako na okouzlující bytost. ČTK řekla, že o Fialové bylo známo, že se konce života nebojí, a proto se jí snad odcházelo snadno. Těm, kdo ji měli rádi, ale bude chybět, uvedla.

U pokladny Divadla ABC je improvizované pietní místo s obrázkem zesnulé herečky, kam lidé mohou přinést svíčku a květinu, ve foyeru u vstupu do divadla je kondolenční kniha. "Kdykoli, kdy se ozvali příbuzní a chtěli v divadle udělat rozloučení se zesnulým, udělali jsme vše pro to, aby se tak mohlo stát. Pokud budou pozůstalí chtít, aby se Květa ještě naposledy dostala na jeviště, kde strávila celý svůj život, budu to považovat za velkou čest," řekl ČTK ředitel MDP Ondřej Zajíc.

"Mě fascinovala, jaký vztah měla k fenoménu smrti," řekl. "Nebála se, nestyděla o těch věcech mluvit, naopak jezdila do různých domovů důchodců na různé besedy se seniory, kde svým přístupem, lehkou ironií a humorným způsobem z nich snímala nějakou tíži závěru života. Myslím, že to bylo autentické, což je pro mě v tuhle chvíli hodně důležité," uvedl Zajíc.

"Hlásila se k buddhismu, takže k tomu měla ještě trochu jiný vztah než je v křesťanské kultuře," doplnil. Připomněl, že když sám před 12 lety jako mladý ředitel do divadla nastupoval, osobní přístup herečky mu byl velkou oporou a povzbuzením do práce. "Stejně jako další osobnosti tohoto kalibru byla absolutní originál, ještě navíc podle mě s věkem zrála, postupně se osvobodila...Věci, které říkala, byly někdy skandální, šokující, ale byly absolutně nezaměnitelné a nezapomenutelné," připomíná svéráznou postavu českého divadla. "Takových herců je v každé kultuře pár, ať je to jakkoli velká země. S jejím odchodem a s odchodem pana Lubomíra Lipského končí jedna velká éra MDP a hlavně v Divadle ABC, s nímž oba byli svázáni nejvíc," uvedl.

Umělecký šéf MDP Petr Svojtka připravil s Květou Fialovou k jejím osmdesátinám medailon Fialové Květy štěstí, který byl o pět let později obnoven. "Byla to neuvěřitelná osobnost, kterou jsem měl to štěstí potkat, která mě zasáhla i svým životním přístupem a nadhledem. Vždycky říkala, že v životě jsou nejdůležitější tři věci - přijmout, poděkovat a zvládnout. A nekecat jim do toho tam nahoře, protože oni vědí, proč to tak dělají," řekl dnes Svojtka ČTK.

Dokumentaristka Alena Činčerová s herečkou před lety natočila jeden z dílů do televizního cyklu Neobyčejné životy. "Velmi často mluvila o tom, že se těší, až opět bude se svým milovaným Pavlíkem (režisérem Pavlem Hášou). Byla bytostně přesvědčena o tom, že 'tam nahoře' je to ještě lepší," řekla dnes Činčerová ČTK. I proto si myslí, že se jí odcházelo snadno. "Ale nám tady bude moc chybět," podotkla.