New York - Ve věku 81 let v úterý zemřel v Nashvillu slavný americký countryový zpěvák Glen Campbell. Oznámila to americká média s odvoláním na prohlášení rodiny. Držitel pěti cen Grammy a člen Countryové dvorany slávy z roku 2005 podlehl Alzheimerově chorobě, s níž bojoval šest let.

Campbell byl neodlučně spjat s americkou countryovou scénou v 60. a 70. letech. Jeho písně se v amerických žebříčcích objevily pětasedmdesátkrát, na svém kontě má 70 alb, z toho 12 zlatých. Jeho nejslavnějšími hity jsou Rhinestone Cowboy a Southern Nights.

Campbell se v dějinách americké country zařadil po bok hvězd Johnyho Cashe, Roye Clarka nebo Kennyho Rogerse. Stejně jako oni se často objevoval v televizních show, kde ho sledovaly desítky milionů diváků. Se svými příznivci se rozloučil na závěrečném turné v letech 2011-12. Ještě předloni získala cenu Grammy jeho píseň I'm Not Gonna Miss You.

Hrát na kytaru se narodil ve čtyřech letech, vlastní skupinu měl už krátce po dvacátých narozeninách. Jako kytarista doprovázel Franka Sinatru, Elvise Presleyho nebo skupinu Beach Boys.