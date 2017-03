Spisovatel, publicista a dramatik Alexandr Kliment (na snímku ze 7. května 2004) zemřel 22. března v Praze ve věku 88 let. Literatuře a publicistice, v níž dominuje žánr fejetonu, se Kliment věnoval od konce 50. let. Později podepsal Chartu 77, nesměl publikovat a tak až do roku 1990 jeho knihy vycházely v samizdatových edicích nebo v zahraničí. ČTK/Mášová Petra