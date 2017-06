V noci na 1. června zemřel po dlouhé těžké nemoci šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek (na snímku z 1. ledna 2017). Bylo mu 71 let. ČTK to řekl mluvčí filharmonie.

Praha - V noci na dnešek zemřel po dlouhé těžké nemoci šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek. Bylo mu 71 let. ČTK to řekl mluvčí filharmonie Luděk Březina. Bělohlávek byl dirigentem světového formátu, léta byl znám dokonalou profesionalitou, pozorností k detailům i smyslem pro barevnost hudby. Na začátku letošního ledna Bělohlávek podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stál čtyři sezony. Ve funkci měl setrvat do sezony 2021/2022.

"Je především jeho zásluhou, že Česká filharmonie za posledních pět let zažila mnoho mimořádných úspěchů a znovu si vydobyla respektované postavení doma i v zahraničí - stala se vpravdě národním orchestrem, opět pronikla na pódia nejprestižnějších světových koncertních sálů a realizovala řadu oceňovaných nahrávek," uvedla filharmonie v tiskové zprávě.

"Pro Českou filharmonii, nejen orchestr, ale i celé administrativní zázemí, je odchod Jiřího Bělohlávka nenahraditelnou ztrátou, nejen z umělecké, ale také z lidské stránky," řekl ČTK generální ředitel ČF David Mareček. Podle něj byla smrt uznávaného šéfdirigenta nečekaná, přestože se na začátku ledna se objevily spekulace o Bělohlávkově zdravotním stavu. "Ještě v pondělí jsem za ním byl v nemocnici. Půl hodiny jsme si povídali a nic nenasvědčovalo tomu, že to vezme takový konec," sdělil Mareček.

Vedení České filharmonie nyní bude muset vyřešit zamluvené koncerty a zájezdy plánované s Bělohlávkem. "Zajistíme to nejnutnější, ale řešení situace spíše necháme na léto, teď to není na pořadu dne," podotkl Mareček. Česká filharmonie plánuje poslední rozloučení, k jehož podobě vydá zprávu v pátek.

Na začátku ledna se objevily spekulace o Bělohlávkově zdravotním stavu a onemocnění rakovinou. Kvůli zdravotním důvodům Bělohlávek navrhl v květnu pořadatelům Pražského jara, aby jeho festivalový program plánovaný na 22. května převzal dirigent Petr Altrichter. Do konce dubna ale Bělohlávek plně koncertoval, a to například v Londýně, Rotterdamu či od 27. do 29. dubna v Mnichově.

Hlubokou lítost nad úmrtím šéfdirigenta vyjadřuje řada politiků na twitteru. Ministerstvo kultury uvedlo, že Bělohlávek bude chybět české i světové hudební kultuře. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) v dopise Bělohlávkově manželce uvedl: "Věřte mi, že je jen málo lidí, kterých jsem si vážil tak jako pana šéfdirigenta."

Bělohlávek se narodil v Praze v roce 1946. V lásce k hudbě ho podporoval jeho otec, ve čtyřech letech ho začal učit hře na klavír. Později účinkoval s Kühnovým dětským sborem, hrál na violoncello a ve 14 letech vytvořil na Pražské konzervatoři z kamarádů svůj první komorní orchestr. Konzervatoř absolvoval ve dvou oborech - hře na violoncello a dirigování, tomu se pak začal plně věnovat na HAMU. Po studiích ve Stockholmu byl v roce 1972 jmenován dirigentem Státní filharmonie Brno, kde setrval šest let. Poté se stal šéfdirigentem Symfonického orchestru hlavního města Prahy.

Bělohlávek také spolupracoval s mnoha významnými světovými orchestry. Patří k nim například Berlínská filharmonie, Bostonský symfonický orchestr, Clevelandský orchestr, Newyorská filharmonie či symfonický orchestr v San Francisku. Od roku 2013 byl rovněž hlavním hostujícím dirigentem Rotterdamské filharmonie.

Čeští politici považují úmrtí Bělohlávka za velkou ztrátu pro ČR

Česká filharmonie i česká kultura ztratily v dirigentovi Jiřím Bělohlávkovi velkou osobnost, která Česko proslavila ve světě. Na twitteru to uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Za velkou ztrátu nejen pro českou, ale i světovou hudbu a kulturu označili dnešní Bělohlávkovo úmrtí i další politici.

Podle generálního ředitele filharmonie Davida Marečka byla smrt uznávaného šéfdirigenta nečekaná, přestože se na začátku ledna objevily spekulace o jeho zdravotním stavu. "Bude chybět naší i světové hudební kultuře," reagoval na twitteru na informaci o úmrtí šéfdirigenta České filharmonie ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). V kondolenci zaslané Bělohlávkově manželce napsal: "Věřte mi, že je jen málo lidí, kterých jsem si vážil tak jako pana šéfdirigenta."

Obdobně se na twitteru vyjádřili i předseda ODS Petr Fiala nebo ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Podle Fialy byl Bělohlávek výjimečnou osobností světového formátu, zanechal výraznou stopu v české hudbě a kultuře, pro něž bude jeho odchod obrovskou ztrátou. Stropnický míní, že odchodem Jiřího Bělohlávka ztratilo Česko osobnost, kterou uznával celý svět, a to nejen ten hudební.

"Jiří Bělohlávek: jeden z těch, o něž můžeme opírat svou národní hrdost," uvedl k Bělohlávkově úmrtí prezidentský kandidát Michal Horáček. Pro dalšího z kandidátů na prezidenta Jiřího Drahoše byl Bělohlávek úžasným člověkem i dirigentem, kterého si velmi vážil. "Na naše setkávání budu vzpomínat," napsal na twitteru Drahoš.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) připomněl, že Bělohlávek byl letošním laureátem ceny Gratias agit za šíření dobrého jména Česka v zahraničí. Mrzí ho, že mu ji už osobně nepředá. "Zasloužil se o propagaci naší země mimořádným způsobem tím, jak uváděl v zahraničí českou hudbu. Čest jeho památce," napsal na sociální síti Zaorálek.

Obdiv Bělohlávkovi a jeho práci vyjádřil i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. "Díky za mimořádné úspěchy a návrat České filharmonie na výsluní!" poděkoval zesnulému dirigentovi na twitteru Kalousek.