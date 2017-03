St. Louis (USA) - Ve svém domě ve státě Missouri dnes zemřel americký zpěvák a kytarista Chuck Berry. Uvedly to zahraniční agentury s odvoláním na místní úřady a média. Průkopníkovi rokenrolu, který koncertoval i v Česku a kterého proslavily hity jako Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven a Sweet Little Sixteen, bylo 90 let.

Chuck Berry, který se v rodném St. Louis dočkal sochy, zásadním způsobem ovlivnil tvorbu Beatles, Rolling Stones, Bruce Springsteena nebo Boba Dylana. V roce 2000 mu americká vláda udělila Cenu Kennedyho centra. V roce 1985 obdržel cenu Grammy za celoživotní přínos a byl uveden do rokenrolové síně slávy. Berry, který vystupoval také v několika filmech, má také svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Legendární muzikant, který v Česku vystoupil v roce 1996 v Brně na jednom předvolebním mítinku a v lednu 2005 měl koncert v pražské Lucerně, v minulosti nesklízel pouze úspěchy, ale také několikrát pobyl ve vězení. V roce 1962 byl odsouzen ke třem letům vězení za to, že si z Texasu přivezl čtrnáctiletou dívku, aby ji zaměstnal ve svém nočním klubu Berry's Club Bandstand v St. Louis. Kromě toho byl v roce 1979 usvědčen z krácení daní a už jako mladík se dopustil ozbrojené loupeže.