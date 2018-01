Washington - Ve věku 74 let zemřel v Kalifornii jeden z průkopníků moderní podoby gospelu Edwin Hawkins, známý především díky písni Oh Happy Day. Jako skladatel, klavírista a sbormistr na americké hudební scéně aktivně působil od konce 60. let, vydal několik desítek alb a získal čtyři ocenění Grammy. Podlehl boji s rakovinou slinivky, uvedla agentura AP.

Hawkins byl oceňován jako jeden z autorů, kteří klasický gospelový zvuk znějící v kostelech přiblížili popu, díky čemuž se výrazně rozšířil okruh jeho posluchačů. Podle kritiků ale navzdory velkému komerčnímu úspěchu své hudby stále v textech zdůrazňoval náboženský rozměr písní, které oslavují křesťanskou víru.

První album zpívané Hawkinsovým sborem vyšlo v roce 1968 a hit Oh Happy Day se začal rychle šířit po amerických rádiích. Píseň, kterou adaptoval z klasického gospelu z 18. století, vyšla o rok později jako samostatný singl, jehož se prodalo několik milionů kopií a Hawkinsův sbor za něj získal Grammy.

Svou verzi jeho skladby později nazpíval například Elvis Presley, Glen Campbell nebo Johnny Mathis, inspirovat se jí nechal i George Harrison.

Hawkins během následujících 30 let vydal na tři desítky dalších alb, na nichž figurovaly skladby jako Every Man Wants to Be Free či Wonderful!. Poslední cenu Grammy dostal Hawkins se svým sborem Edwin Hawkins Singers v roce 1993, v roce 2007 byl uveden do síně slávy křesťanské hudby.