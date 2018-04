New York - Krátce po svých 89. narozeninách zemřel ve čtvrtek večer ve svém brooklynském bytě jazzový klavírista a inovátor Cecil Taylor. Médiím to potvrdil jeho opatrovník Adam C. Wilner. Přesná příčina smrti nebyla oznámena, ale Taylorovi přátelé řekli, že jeho zdraví bylo již delší dobu velmi špatné.

"Byl vrcholným příkladem umělce, který nedělal kompromisy a vystupoval proti zjednodušujícím definicím toho, co může, nebo co by měl dělat hudebník s jeho vzděláním," napsal deník The New York Times o "pianistovi, který zpochybnil jazzovou tradici, z níž vzešel a stal se jedním z nejoriginálnějších improvizátorů své doby".

Taylor se narodil 25. března 1929 v New Yorku. Na klavír začal hrát ve věku šesti let a následně vystudoval konzervatoř v Bostonu. Jeho kariéra se vyznačovala obrovskou plodností, napsal hudební web Pitchfork. Taylor spolupracoval s velikány, jakými byli saxofonista John Coltrane nebo bubeník Max Roach a skupina Art Ensemble of Chicago. Své umění improvizace předvedl v dubnu roku 1999 i ve Španělském sále Pražského hradu.

"Taylorovým odkazem je jeho zvuk: hrál na klavír se zběsilou útočností, používal celý rozsah nástroje, čímž vytvářel jedinečný hudební jazyk. Jeho přístup inspiroval další hudebníky a on mu zůstal věrný, přestože to znamenalo celoživotní finanční potíže," napsal web americké rozhlasové stanice NPR.