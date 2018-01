Právě zveřejněno

V izraelském Tel Avivu zemřel ve věku 89 let vojenský letec z dob počátku izraelského státu Hugo Marom (na archivním snímku pořízeném 21. září 2016 v Olomouci).

Tel Aviv - V izraelském Tel Avivu zemřel ve věku 89 let vojenský letec z dob počátku izraelského státu Hugo Marom. Narodil se v Brně. Byl jedním z dětí, které odjely z nacisty okupovaného Československa ve vlacích vypravených Nicholasem Wintonem. O jeho úmrtí informovala Česká televize a na svém twitteru také ministryně obrany Karla Šlechtová.

Hugo Marom pocházel ze starobylého rodu Meislů. Jako jedno z Wintonových dětí odcestoval v červenci 1939 do Anglie. Po válce se vrátil do Československa, kde odmaturoval. V roce 1948 se přihlásil jako dobrovolník do izraelské armády a v Olomouci absolvoval výcvik izraelského letectva.

Marom v roce 1949 odešel do své nové vlasti, kde se jako stíhací pilot účastnil izraelsko-arabských válek. V 60. let odešel do civilu a později založil firmu na stavbu a projektování letišť.

Kontakty s rodnou zemí Marom nepřerušil. V roce 2010 mu tehdejší ministr zahraniční Karel Schwarzenberg předal ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě. V roce 2015 se zúčastnil vzpomínkové akce v Hradci Králové, o rok později pak setkání letců po 70 letech v Olomouci. Přišel také s nápadem na vytvoření památníku věnovaného rodičům "Wintonových dětí", který byl loni odhalen na hlavním nádraží v Praze.