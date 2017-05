Londýn - Ve věku 89 let zemřel britský herec Roger Moore, známý hlavně jako jeden z představitelů filmového agenta Jamese Bonda. Oznámila to dnes jeho rodina na twitteru. Nepřemožitelného agenta 007 britské tajné služby si zahrál celkem sedmkrát v letech 1973 až 1985. Již více než deset let žil v ústraní a natáčení filmů se nevěnoval.

Rodina informovala, že herec zemřel "po krátkém, ale statečném boji s rakovinou" ve Švýcarsku. Podle médií měl Moore rovněž problémy s cukrovkou a v minulosti prodělal vážný zápal plic. Na základě přání zesnulého se soukromý pohřeb uskuteční v Monaku.

Moore dostal nabídku účinkovat v bondovkách začátkem 70. let poté, co sérii opustil zřejmě nejznámější agent 007 Sean Connery. Po něm a po australském herci Georgi Lazenbym se stal třetím hercem, který Bondovi propůjčil svou tvář. Stejně jako Connery účinkoval v sedmi filmech o Bondovi, což po Mooreově éře již nikdo nezopakoval.

K jeho dalším rolím patřila postava dobromyslného zloděje Simona Templara v seriálu The Saint (Svatý), v němž účinkoval v letech 1962 až 1969.

Svou známou tvář využil začátkem 90. let k dobročinným účelům, když se stal vyslancem dobré vůle dětského fondu OSN UNICEF. Spolupracoval rovněž s ochránci zvířat ze skupiny PETA.