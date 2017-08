Praha - Ve věku 85 let v sobotu zemřel nejlepší český volejbalista minulého století Josef Musil. S československou reprezentací se dvakrát stal mistrem světa i Evropy, na olympijských hrách v Tokiu 1964 získal stříbro a o čtyři roky později v Mexiku bronz. O jeho úmrtí ČTK informovali zástupci volejbalového svazu..

Musil, ve volejbalovém světě známý pod přezdívkou Bulda, byl v 50. a 60. letech vynikajícím nahrávačem Vysokých škol Praha a úspěšné československé reprezentace. S tou se přitom původně rozloučil už po olympiádě v Tokiu a vrátil se ke svému civilnímu zaměstnání do tiskárny na Zbraslavi, jenže před mistrovstvím světa 1966 za ním přišli funkcionáři s žádostí o pomoc. Domácí tým získal v Praze zlato a čtyřiatřicetiletý Musil byl vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu.

Sedminásobný mistr republiky později hrál i trénoval v Itálii. Volejbal hrál až do sedmdesáti let, kdy ještě oblékal dres Spojů ve čtvrté pražské třídě, poslední léta jeho života ale poznamenala vážná nemoc.

V roce 2001 Musil s přehledem triumfoval v anketě o nejlepšího českého volejbalistu 20. století. O tři roky později byl v americkém Holyoke jako první český volejbalista v historii uveden do mezinárodní Síně slávy. "Je to pro mě obrovské vyznamenání, protože jsem volejbalem strávil valnou část života. Kdybych ale neměl kolem sebe dobré družstvo, a to po několik generací, kdy jsme byli na vrcholu, nemohl bych tuto cenu nikdy dostat," řekl tehdy ČTK Musil.