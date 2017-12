Praha - Ve věku 67 let zemřel Josef Pešice, bývalý trenér české fotbalové reprezentace, Slavie Praha, Teplic či Jablonce. Národní tým vedl dočasně v roce 2013. Fotbalová asociace ČR, pro kterou dosud pracoval jako asistent výběru do 21 let, oznámila, že Pešice dnes podlehl vážné nemoci.

"Josefu Pešicemu bezpochyby patří výrazné místo v historii československého a posléze českého fotbalu, odvedl pro něj obrovský kus skvělé práce a jeho odchod nás všechny velmi zasáhl," uvedl v prohlášení nový předseda FAČR Martin Malík. "Takových osobností, které se výrazně prosadí v hráčské i trenérské kariéře, není mnoho," dodal.

Pražský rodák Pešice během hráčské kariéry oblékal dres Tábora, Sparty i Slavie Praha a v sezoně 1977/78 získal s Brnem ligový titul pod vedením trenéra Josefa Masopusta. V československé lize odehrál 327 zápasů a nastřílel 55 gólů. Zahrál si i na Kypru.

Trenérskou kariéru začal v roce 1987 u mládeže Sparty a v lize vedl Jablonec, Teplice a Slavii. Té rovněž v roce 1996 pomohl k titulu a úspěchu v Poháru UEFA jako asistent Františka Cipra. Také ve Spartě působil jako asistent. Trénoval i v Kostarice a na Kypru a vedl mládežnické reprezentační výběry od 16 do 19 let. Posledních sedm let se pohyboval u národních týmů jako asistent a pozorovatel.

Na podzim 2013 Pešice vedl ve třech zápasech seniorskou reprezentaci, poté co dočasně nahradil Michala Bílka, než se mužstva ujal Pavel Vrba. Tým pod ním vyhrál na Maltě 4:1, v Bulharsku 1:0 a doma porazil Kanadu 2:0.

Byl to férový chlap, vzpomíná Lavička na Pešiceho

Trenéra fotbalové reprezentace do 21 let Vítězslava Lavičku velmi zasáhla zpráva, že jeden z jeho nejbližších spolupracovníků Josef Pešice podlehl vážné nemoci. Český fotbal podle něj přišel o velkou osobnost.

"Dovolím si tvrdit, že tomu tak je. Pepu jsem znal dlouhou dobu. Ještě jsme proti sobě nastupovali jako hráči. Měl jsem ho možnost poznat i jako kolegu trenéra. Do jednadvacítky přinesl svou velkou zkušenost, nadhled a správný pohled na fotbal. Navíc to byl férový chlap, který byl velmi optimistický a nezkazil žádnou legraci," vzpomínal Lavička v rozhovoru s ČTK.

O úmrtí kolegy se dozvěděl na Fotbalové asociaci ČR, kde spolu sdíleli kancelář. "Zasáhlo mě to opravdu hodně. Všechny nás tady na Strahově. Sedím v kanceláři, kde měl Pepa stůl hned vedle mě a zůstaly tu po něm rozdělané věci. Je to smutné. Těžko se mi o tom mluví," připustil.

Bývalý trenér národního týmu zemřel ve věku 67 let poté, co neúspěšně bojoval s rakovinou. "Samozřejmě jsme věděli, že bojuje s touhle vážnou chorobou, ale že to bude mít takhle rychlý spád, to jsem nepředpokládal. Upřímnou soustrast celé jeho rodině," řekl Lavička.

Pešice v československé lize odehrál 327 zápasů a nastřílel 55 gólů. S Brnem získal titul. Jako hlavní trenér vedl v lize Jablonec, Teplice a Slavii. Prošel také všemi mládežnickými výběry až k seniorskému týmu, který dočasně koučoval na podzim 2013 ve třech zápasech.

"Poznal jsem ho jako výborného fotbalistu. A ten svůj správný pohled na fotbal pak dokázal přenést na týmy i jako trenér. Měl úspěchy v klubech, ve Slavii, národní tým sice vedl jen krátce, ale jeho schopnosti asociace využívala dál. Spolupráce byla přerušena až Pepovým odchodem," dodal Lavička.