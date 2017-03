Ostrava - Český spisovatel Ivan Landsmann, autor oceňované knihy Pestré vrstvy o hornickém životě v komunistickém Československu, dnes zemřel ve věku 68 let. Zprávu o jeho úmrtí na svém facebookovém profilu zveřejnil ostravský herec Přemysl Bureš.

"Brácha odešel, dnes zemřel Ivan Landsmann. Předák, spisovatel a především velký člověk," uvedl Bureš. Informaci zachytil i ostravský básník Petr Hruška. "Moc to bolí. Byl to výborný člověk. Skvělý spisovatel," řekl ČTK Hruška, který s Landsmannem v Burešově ostravském klubu dvakrát pořádal literární večer.

Landsmann se v roce 1949 narodil v Novém Jičíně. Původně pracoval jako horník a jeho zážitky se odrazily v jeho knihách, které jsou z velké části autobiografické. Jejich postavy mluví autentickým ostravským dialektem a hornickým slangem.

V hornictví pracoval Landsmann téměř dvě desetiletí, nejprve jako horník, pak jako předák vedl geologický průzkumu. V létě 1985 se pokusil emigrovat do Kanady. Zemi ale musel opustit. Při mezipřistání v Amsterodamu požádal o politický azyl tamní úřady. Tam se pak seznámil s Jaroslavem Hutkou.

Psát začal už během pobytu v Kanadě. Traduje se, že při získání azylu mu pomohl Josef Škvorecký, který ho v dopise nizozemským úřadům označil za předního českého spisovatele. V cizině Landsmann žil do roku 2001.

Autobiografická próza Pestré vrstvy je první napsanou a vydanou Landsmannovou knihou. Její rukopis byl dokončen v červnu 1986, ale kniha vyšla až po 13 letech od svého vzniku v roce 1999 v nakladatelství Torst. Ve stejném roce zvítězila v prestižní anketě Lidových novin o nejlepší knihu roku.

"V první části se vrací do doby před emigrací a s použitím hornické mluvy zachycuje autenticky život na šachtě v ocelovém srdci komunistického Československa. V druhé části popisuje svou emigraci do Kanady a posléze krušné chvíle následující po příjezdu do Holandska," uvádí Wikipedie. V Divadle Petra Bezruče vznikla i stejnojmenná divadelní hra, která v roce 2011 získala Cena Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo. Herci pak v areálu Dolu Hlubina natočili i filmovou verzi.

Následovaly další tři knihy Fotr (2000), Vězení na svobodě (2002) a Šestý smysl (2008). První dvě zachycují tvrdý život exulanta, poslední jeho návrat do vlasti.