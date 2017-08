Slavnostní vyhlášení výsledků 50. ročníku ankety Fotbalista roku, které se konalo 29. března 2015 v Praze. Do fotbalové Síně slávy byl uveden Rudolf Baťa.

Slavnostní vyhlášení výsledků 50. ročníku ankety Fotbalista roku, které se konalo 29. března 2015 v Praze. Do fotbalové Síně slávy byl uveden Rudolf Baťa. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Ve věku 89 let dnes zemřel bývalý hokejový rozhodčí a fotbalový funkcionář Rudolf Baťa. Až do letošního května působil jako uznávaný mezinárodní sekretář v pražské Spartě. Ta o Baťově úmrtí informovala na svých webových stránkách.

Rodák ze Zlína do roku 1977 rozhodoval hokejové zápasy v Československu i v zahraničí. Představil se na zimních olympiádách v Sapporu, v Innsbrucku a na šesti mistrovství světa, pískal také proslulou "sérii století" mezi Kanadou a Sovětským svazem v roce 1972.

Poté se Baťa přesunul k fotbalu. Do 1996 působil jako generální sekretář fotbalového svazu i jako člen disciplinární komise UEFA. Posledních 21 let strávil ve Spartě, kterou reprezentoval na mezinárodním poli. V rámci ankety Fotbalista roku 2014 byl uveden do Síně slávy českého fotbalu, je rovněž držitelem ceny Českého klubu fair play.