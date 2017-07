Brno - Bývalý hokejový reprezentant František Ševčík dnes v noci zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 75 let. Hrál na pěti mistrovstvích světa a olympijském turnaji 1968 v Grenoblu, kde se podílel na zisku stříbrné medaile a byl vybrán do All Stars týmu. Ševčíkovo úmrtí ČTK potvrdila manželka Eva.

Odchovanec venkovského hokeje z Vilémovic na Blanensku odehrál v reprezentaci 95 zápasů a vstřelil 26 branek. Nejčastěji hrál v útoku s Jozefem Golonkou a Jaroslavem Jiříkem.

"Právě v Grenoblu se nám mimořádně dařilo. Byl to turnaj velkých bitev. Prohráli jsme o gól s Kanadou a o branku porazili Sovětský svaz. Měli jsme krůček ke zlatu, potřebovali jsme porazit pouze Švédsko. Remíza ale naše tehdejší sny zhatila a zůstalo na nás jen stříbro," vzpomínal Ševčík při oslavě 70. narozenin.

V brněnské Kometě hrával na pravém křídle útoku se Zdeňkem Kepákem a Jiříkem. V dresu Komety působil 12 sezon. Odehrál 408 zápasů, nastřílel 174 gólů a získal pět mistrovských titulů.