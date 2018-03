Berlín - Ve věku 96 let v pátek v nemocnici zemřel bývalý člen jednotek SS Oskar Gröning, který působil v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Informoval o tom server Spiegel Online. Soud mu v roce 2015 za napomáhání k vraždám nejméně 300.000 Židů uložil čtyřletý trest vězení. Gröning se do poslední chvíle s úspěchem snažil odvrátit svůj nástup do vězení.

Bývalý dobrovolník jednotek Waffen-SS se přiznal, že odklízel a evidoval zavazadla deportovaných vězňů vyhlazovacího tábora a počítal jejich peníze. Média ho proto označují za osvětimského účetního.

V červenci 2015 uložil zemský soud v Lüneburgu Gröningovi čtyřletý trest vězení za napomáhání k vraždám nejméně 300.000 Židů, kteří zemřeli v nacistickém vyhlazovacím táboře v plynových komorách v období mezi květnem a červencem 1944.

Gröning se do poslední chvíle pokoušel dosáhnout toho, aby nemusel do vězení nastoupit. Loni v listopadu soud v Celle rozhodl, že si může navzdory vysokému věku trest vězení odpykat. Bývalý člen jednotek SS se následně dovolal k ústavnímu soudu. Nástup do vězení chtěl odvrátit s poukazem na údajné porušení základního práva na život a na tělesnou nedotknutelnost. Ústavní soudci ale jeho dovolání zamítli. Následně Gröning neuspěl ani s žádostí o udělení milosti, další žádost ministerstvo spravedlnosti spolkové země Dolní Sasko posuzovalo.

Podle serveru Spiegel Online Gröning uznával svou morální vinu, nevnímal se ale jako pachatel, nýbrž jako pouhé kolečko v mašinerii nacistického režimu. "Cítím vinu vůči židovskému lidu, že jsem byl v oddílu, který ty zločiny spáchal, aniž bych však byl pachatelem. Židovský národ prosím o prominutí. A pána boha prosím o odpuštění," řekl Gröning kdysi v rozhovoru.

V Německu se v posledních letech konaly možná poslední soudní procesy, v nichž se ze svých činů zodpovídali členové personálu nacistických vyhlazovacích táborů. U řady z nich byla ale řízení zastavena kvůli neschopnosti obžalovaných plně vnímat soudní proces.