Londýn - Zemřel zpěvák George Michael, sdělila v noci na pondělí stanice BBC s odvoláním na jeho vydavatele. Britské hvězdě, která měla řadu celosvětových hitů v 80. letech se skupinou Wham i při pozdější sólové dráze, bylo 53 let. Příčiny úmrtí zdroje neuvedly. Policie ale podle BBC neshledala žádné podezřelé okolnosti.

"S velkým smutkem můžeme potvrdit, že náš milovaný syn, bratr a přítel George pokojně zemřel doma o vánočních svátcích. Rodina si přeje, aby se respektovalo její soukromí v této těžké chvíli. Zatím nebude žádný další komentář," uvedlo v prohlášení hudební vydavatelství. Zpěvák zemřel v Goringu v hrabství Oxfordshire.

Michael, který podle agentury Reuters po světě prodal více než 100 milionů alb, měl v posledních letech množství zdravotních problémů, byl několikrát hospitalizován. Autor hitů jako Wake Me Up Before You Go Go nebo Last Christmas, proslul ale i skandály spojenými s užíváním drog.