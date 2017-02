Los Angeles - Ve věku 61 let zemřel americký herec Bill Paxton známý rolí astronauta z filmu Apollo 13 či ze snímků režiséra Jamese Camerona. Podle agentury AP o tom dnes informoval zástupce jeho rodiny. Příčinou jeho smrti byly pooperační komplikace. Úmrtí kolegy s lítostí komentovala řada předních hollywoodských herců.

Rodák z Texasu, který byl jako osmiletý v davu lidí přihlížejících během atentátem ukončené cesty prezidenta Johna F.Kennedyho po Dallasu, se na filmovém plátně začal objevovat pravidelně v 80. letech většinou v akčních filmech či komediích. Jednou z jeho prvních rolí v kasovně úspěšném dílu byla v Cameronově Terminátorovi, kde si zahrál pouličního rebela. Účinkoval i v dalších filmech tohoto režiséra - Vetřelci, Titanic či Pravdivé lži.

Jednou z jeho nejslavnějších rolí byla postava astronauta Freda Haisea v dramatu Apollo 13 o neúspěšné výpravě na Měsíc, kde si zahrál v hvězdné společnosti Toma Hankse, Kevina Bacona, Garryho Sinise či Eda Harrise.

"Bill Paxton byl prostě úžasný člověk. Úžasný člověk," napsal na twitteru v reakci na jeho úmrtí Hanks.

Podle kritiků dodávaly jeho postavy lidský rozměr kasovním trhákům zaměřeným na akční podívanou a nákladným sci-fi projektům. "Bill Paxton byl člověk s velkým srdcem, přemýšlivý a čestný. Na jeho tváři byl vždycky úsměv a úžasnými historkami ze svých skvělých let v Hollywoodu mohl bavit jakoukoli společnost," uvedla herečka Chloë Sevignyová, která s ním hrála v seriálu Velká láska.

Herecky aktivní byl Paxton až do posledních let života, když například ztvárnil jednu z hlavních postav loni natočeného kanadského snímku Mean Dreams.

Fanoušci akčních sci-fi k jeho osobě s nadsázkou podotýkají, že během své bohaté kariéry se stal jediným hercem, který byl na plátně zabit hned třemi z nejslavnějších filmových monster a vraždících strojů: Terminátorem, Vetřelcem i Predátorem. "Bill Paxton mohl hrát jakoukoli roli, ale nejlepší byl jako Bill - úžasná lidská bytost s velkým srdcem. Myslím na jeho rodinu," uvedl na twitteru představitel prvního z nich Arnold Schwarzenegger.