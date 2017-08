Los Angeles - Ve věku 91 let dnes zemřel americký komik Jerry Lewis. Oznámil to americký filmový časopis Variety, podle něhož zemřel ve svém domě v Las Vegas.

Lasvegaský časopis Review-Journal oznámil, že Lewis zemřel dnes ráno z přirozených příčin v Las Vegas obklopen rodinou. "Slavný komik, herec a legendární bavič Jerry Lewis dnes v míru skonal přirozenou smrtí ve věku 91 let ve svém domě v Las Vegas s rodinou po svém boku," sdělili jeho příbuzní v prohlášení.

Lewis, vlastním jménem Joseph Levitch, se narodil v rodině ruských Židů. Oba rodiče pracovali v zábavním průmyslu a Lewis se v jednom jejich představení objevil už v pěti letech. Kariéru herce a režiséra začal v patnácti.

Po druhé světové válce se proslavil hlavně společnými filmy s hercem a zpěvákem Deanem Martinem. Spolupráce s tímto o devět let starším kolegou trvala až do poloviny 50. let. Natočili spolu 16 filmů, které byly finančně velmi úspěšné. Lewis by v toto tandemu praštěným parťákem uhlazeného Martina. Jejich spolupráce skončila v roce 1956, ale Lewis se v té době stal nejvíce placeným hercem v Hollywoodu.

Sám se pak prosadil v 60. letech v komerčně úspěšných snímcích jako Zamilovaný profesor či Hotelový poslíček anebo v parodii na Popelku Cinderfella. Hotelového poslíčka sám režíroval.

Po delší pauze, kdy se zdálo, že Lewise opustila šťastná hvězda, měl znovu úspěch, a to v roce 1982 s rolí ve snímku Martina Scorseseho Král komedie, ve kterém hrál s Robertem de Nirem.

Dařilo se mu rovněž na Broadwayi a v roce 1995 se stal tamní nejvíc placenou hvězdou za roli pana Applegatea v muzikálu Damn Yankees.

V jednom rozhovoru řekl, že klíčem jeho úspěchu je to, že si udržel vlastnosti dítěte. "Měl jsem ohromný úspěch s tím, že jsem byl naprostý idiot. Hledím na svět očima dítěte, protože je mi devět. Uvízl jsem v tomto stadiu a postavil jsme na tom svou kariéru," sdělil v roce 2002.

Lewis byl také neúnavným hostitelem každoroční charitativní akce ve prospěch lidí trpících svalovou dystrofií. Senát mu za to v roce 1976 udělil vyznamenání a o rok později byl nominován na Nobelovu cenu za mír.

V pozdějším životě si ale vysloužil kritiku za rasistické výroky. Lewis byl znám svými pravicovými politickými názory.

Lewis byl dvakrát ženatý a má sedm dětí. Od 60. let ho pronásledovaly zdravotní potíže, kvůli nimž užíval léky proti bolesti. Od roku 1982 prodělal dva infarkty.