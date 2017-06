New York - Ve věku 88 let zemřel v pátek americký herec Adam West, známý jako hlavní hvězda seriálu Batman z 60. let. S odkazem na hercovu rodinu to oznámil časopis Variety. Příčinou úmrtí byla leukemie.

West, vlastním jménem William West Anderson, zahájil kariéru rolí ve filmu Hoši z Kalifornie (1959), kde si zahrál po boku Paula Newmana. Přijal rovněž několik dalších menších rolí v detektivkách a westernech.

Obsazení role Batmana ve stejnojmenném televizním seriálu v roce 1966 poznamenalo jeho další kariéru natolik, že se už v žádné jiné velké roli neobjevil. V pozdějších letech se zaměřil na dabing, televizní show a reklamu.