Nové Město n.Mor. (Žďársko) - Domácí biatlonisté Milan Žemlička a Markéta Davidová vyhráli na juniorském mistrovství Evropy v Novém Městě na Moravě stíhací závod. Dvacetiletá Davidová vytěžila medaili z každého startu: ve čtvrtek byla třetí ve vytrvalostním závodě a v sobotním sprintu brala zlato.

Úspěch v dnešních stíhačkách umocnil stříbrem Ondřej Šantora, navíc se čtyři Češi vešli do osmého místa: šestý byl Jakub Procházka a osmý Jakub Švrtecký. Ve stíhačce juniorek ještě skončila šestá Simona Maříková.

Davidová navázala na triumf ze sprintu, i když na střelnici šestkrát chybovala. Nahradila to však výborným během. Před druhou Kanaďankou Megan Bankesovou měla v cíli náskok dvou sekund, třetí skončila Ruska Ksenia Žužgovová s odstupem 7,7 vteřin.

Davidová zvládla bezchybně pouze první položku. V dalších třech si vždy situaci zkomplikovala dvěma trestnými koly. "Měla jsem výborně připravené lyže, škoda těch šesti chyb. Naštěstí hodně chybovaly i soupeřky za mnou. Třetí závod v krátkém průběhu čtyř dnů byl už hodně těžký," řekla.

Po poslední střelbě byla až třetí se ztrátou 17 sekund na Bankesovou, i tak vybojovala zlato. "Poslední kolo jsem už byla smířená s tím, že budu druhá. Nevěřila jsem, že bych mohla ztrátu smazat. Jsem moc ráda, že se mi to podařilo," dodala Davidová a ocenila i výbornou diváckou kulisu zhruba tří tisícovek fanoušků.

Žemlička odstartoval pátý s mankem 27 sekund na ruského vítěze sprintu Nikitu Poršněva. Po druhé střelbě už diktovali tempo Češi. Žemlička vedl s půlminutovým náskokem na Šantoru a Procházku, jenž si při poslední položce připsal dvě rány mimo terč a přišel o stupně vítězů.

"Je to nepopsatelný zážitek. Od první položky jsem vedl. Běžecky jsem na tom nebyl nejlépe, ale hlídal jsem si to pomalou střelbou. V závěru už jsem neměl kam pospíchat," řekl Žemlička. Závod si užil. "Byl jsem bez nervů. Jednu chvíli jsem nevěřil tomu, co se děje: celý svět byl za námi, tři jsme jeli na bednu," připomněl.

Šantora vybojoval stříbro po 17. místě ze sprintu, na startu měl manko 69 sekund. "Nepovažoval jsem to za ztracené, tajně jsem doufal v medaili. Ve sprintu se mi dobře běželo a vyšla mi tentokrát i střelba," hodnotil.

Mistrovství Evropy juniorů v biatlonu v Novém Městě na Moravě - stíhací závody:

Juniorky (10 km): 1. Davidová (ČR) 33:40,7 (6 trest. okruhů), 2. Bankesová (Kan.) -2,0 (2), 3. Žužgovová (Rus.) -7,7 (1), ...6. Maříková -1:00,3 (4), 37. Vinklárková -4:46,1 (4), 40. Tkadlecová (všechny ČR) -4:55,2 (7).

Junioři (12,5 km): 1. Žemlička 36:06,6 (2 trest. okruhy), 2. Šantora (oba ČR) -15,5 (2), 3. Dudčenko (Ukr.) -24,2 (1), ...6. Procházka -1:12,4 (3), 8. Švrtecký -1:30,4 (5), 40. Mikyska (všichni ČR) -5:12,1 (3).