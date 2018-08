České Budějovice - Agrosalon Země živitelka připomene v Českých Budějovicích od 23. do 28. srpna 100 let českého zemědělství, přiblíží i chytré zemědělství jako robotické kravíny. Vstupenky si online koupilo už 1500 lidí. Představí se přes 550 vystavovatelů z více než 20 zemí, loni bylo 547 vystavovatelů. Mezi stroji budou historické pluhy i mlátička zapsaná v Guinnessově knize rekordů. Na zahájení přijede prezident Miloš Zeman, na dožínky 25. srpna premiér Andrej Babiš (ANO). Novinářům to řekli organizátoři a zástupce Agrární komory ČR.

Země živitelka nabízí 15 hektarů výstavní plochy. Loni výstava přilákala 109.278 lidí, nejvíce od roku 2005. Online prodej vstupenek pořadatelé poprvé spustili loni. Lístky si tak již koupilo 1500 lidí, loni se online prodalo 1100 vstupenek.

Jednou z novinek 45. ročníku výstavy je, že přibude volná výstavní plocha na místě čtyř nedávno zbouraných pavilonů F1 až F4. "Jsou to zásadní změny. Zbourali jsme i některé pavilony E, dlouhodobě nevyužívané, nesloužily pro potřeby výstavy. Navýšili jsme tak výstavní plochu o 7000 metrů čtverečních," řekl předseda představenstva Výstaviště Mojmír Severin. Po Živitelce začne vedení areálu projektovat nový pavilon.

Agrární komora projedná během agrosalonu návrhy Evropské komise pro společnou evropskou zemědělskou politiku po roce 2020. Jak řekl poradce prezidenta Agrární komory Jan Záhorka, komoditní rada pro mléko také probere aktuální situaci na trhu s mlékem.

Agrosalon připomene historii českého zemědělství. Národní zemědělské muzeum vystaví přes 100 let staré motorové pluhy Praga K a Excelsior P, historické traktory a žentoury.

Mezi zajímavosti patří mlátička CR10.90 zapsaná v Guinnessově knize rekordů, za osm hodin sklidila téměř 800 tun pšenice. Lidé uvidí i nový stroj Holmer na sklízení cukrové řepy. "Váží 32 tun, patří mezi rekordmany, za hodinu stačí vyorat řepu z 36.000 metrů čtverečních," řekla obchodní ředitelka Výstaviště Eva Jílková. Vystaven bude i nový traktor Zetor Crystal, šestiválcový, s maximálním výkonem 171 koní.

Agrosalon přiblíží i takzvané chytré zemědělství: robotické kravíny, čidla pro kontrolu půdy, samořiditelné traktory s vestavěnou GPS, drony s kamerou, automatický systém dojení. "Nebo čidla, která se zapichují do půdy a monitorují vlhkost půdy," řekla Jílková.

Poprvé bude na Zemi živitelce pavilon nejlepších českých vín, odehraje se i první ročník evropské Angus Show, prezentace tohoto plemene skotu. V areálu bude přes 100 venkovních kotců pro hospodářská zvířata. Děti čeká několik zábavných zón, v amfiteátru si prohlédnou práškovací letadlo Čmelák. Do programu patří i ukázky stříhání a dojení koz či ovcí.

Areál výstaviště zabírá 25 hektarů. Rozpočet výstavy Země živitelka je v desítkách milionů Kč. Základní vstupné je stejné jako loni 140 korun.