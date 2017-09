Zemětřesení vyvolalo spontánní vlnu solidarity mezi Mexičany

Mexiko - Počet obětí úterního zemětřesení v Mexiku vzrostl na 230. Oznámil to šéf národního úřadu pro civilní obranu Luis Felipe Puente, podle něhož se zvýšil počet mrtvých v metropoli Mexiko na sto. V oblastech postižených otřesy pokračují záchranné práce, které ztěžuje déšť. Dosud bylo z trosek vyproštěno nejméně 52 lidí. Do země na pomoc míří týmy záchranářů z několika zemí Ameriky, ale také například z Izraele. Mexický prezident Enrique Peňa Nieto vyhlásil tři dny národního smutku.

Pršet začalo ve středu večer místního času (po půlnoci SELČ) v metropoli Mexiko, kde pokračuje úsilí mimo jiné o záchranu až pěti dětí v Rébsamenově škole. Dobrovolníci se snaží zakrýt elektrické vedení a světla, jimiž si záchranáři svítí na odklízení trosek. Mělo by v nich být asi pět lidí, což zjistily přístroje měřící tělesnou teplotu a pohyb. Na místě je na pět set záchranářů.

"Jsem v pořádku, jsem tu se čtyřmi dětmi, pomozte nám, máme žízeň," napsala Fátima, jedna z dívek, šest hodin po zemětřesení svým rodičům. S jinou holčičkou, kterou deník El Universal identifikoval jako osmiletou Fridu, navázali záchranáři i osobní kontakt. Zavolala prý na ně, že má žízeň a nemůže se hýbat. V této škole na jihu metropole zemřelo nejméně 25 lidí, včetně 21 dětí.

Ministerstvo školství oznámilo, že jen v metropoli utrpělo při zemětřesení větší či menší škody na 224 škol, z toho 16 je poškozeno vážně. Škola pojmenovaná po reformátorovi mexického školství Enrique Rébsamenovi je jedinou školou v metropoli, která se při otřesech zřítila a v níž zahynuli lidé, většinou děti. Ministr školství Aurelio Nuňo oznámil, že školy v metropoli, státě Puebla a Tlaxcala zůstanou zavřeny do pondělka.

Déšť a bouřky předpovídá mexický meteorologický ústav i pro státy Morelos či Puebla, které byly rovněž postiženy otřesy.

Na pomoc záchranářům už vyrazili například hasiči a specialisté se psy z Chile a Panamy, záchranné týmy vysílá také Brazílie, Ekvádor či Izrael.

Zemětřesení vyvolalo spontánní vlnu solidarity mezi Mexičany

Ničivé zemětřesení, které v úterý zasáhlo mexickou metropoli a státy v jejím okolí a vyžádalo si zatím na 230 obětí, vyvolalo velkou vlnu soladarity nejen ze zahraničí, ale i mezi obyvateli samotného Mexika. Lidé okamžitě poté, co sami vyvázli z tragédie živí, začali spontánně pomáhat ostatní. Holým rukama odklízeli trosky, aby pomohli najít přeživší, nosili záchranářům vodu a sendviče, nebo nabídli své skromné byty těm, jejichž domy byly poničeny.

"Vytryskly mi slzy do očí, bylo to velmi dojemné, jak uprostřed hrozného neštěstí lidé reagovali," řekla podle serveru BBC jedna z dobrovolnic Maricarmen Gonzálezová, která pomáhá v metropoli Mexiko. Dodala, že někteří lidé si uprostřed trosek i zpívali národní písně, aby se povzbudili. "Právě v takovýchle těžkých chvílích se ukazuje, že máme velké srdce, my Mexičani," uvedl další dobrovolník Mauricio Sosa.

Také na sociálních sítích začali lidé nabízet nejrůznější pomoc, ale také pátrali po svých blízkých, o nichž neměli zprávy. Zvěřejnili tam například fotky dětí, které jejich rodiny hledají.

Velká pozornost se při záchranných pracech soustředila na Rébsamenovu školu na jihu mexické metropole, odkud bylo vyproštěno 37 mrtvých těl, z toho 32 dětí. Záchranáři ale dostali také informaci od rodičů, jimž se ozvala mobilem dcera, která pád školy přežila. Posléze se záchranářům podařilo návazat s osmiletou holčičkou Fridou i osobní kontakt, před tím kvůli tomu přestaly létat nad místem vrtulníky, aby se s ní záchranáři slyšeli. Spolu s ní pod troskami přežili možná až tři další děti, uvedl mexický deník El Universal.

Některým dětem se podařilo utéct z této školy ještě před tím, než se zřítila. "Měl jsem zrovna hodinu angličtiny, když se země začala třást," řekl zpravodajskému kanálu Noticias de Telemundo plačící Luis Carlos Tomé. "Udělal jsem nejlepší rozhodnutí svého života - neutíkal jsem doleva, kde se to okamžitě zřítilo," popsal neštěstí chlapec, který se svými kamarády běžel rychle dolů po schodech. "Bylo tam hodně lidí, ale najednou jsem nikoho neviděl, všude byl prach," řekl Luis Carlos. Pak už jen prý viděl, jak škola spadla. "Asi za třicet sekund se škola zřítila, nevím ani, jak jsem se dostal ven," řekl chlapec, který se šťastně shledal se svou matkou.