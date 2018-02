Tchaj-pej/Praha - V sutinách zničených budov ve městě Chua-lien po úterních otřesech o síle 6,4 stupně přišlo o život nejméně deset lidí. Dalších sedm osob se stále pohřešuje, oznámil dnes v nové bilanci tchajwanský národní hasičský sbor. Mezi 272 zraněnými jsou dva občané Česka; jejich zranění nejsou vážná.

Pátrání po možných přeživších zemětřesení ve čtyřech nebezpečně nakloněných budovách komplikují následné otřesy, napsala agentura Reuters. Těch bylo po úterním zemětřesení zaregistrováno více než 220.

Záchranáři se s pomocí žebříků dostávají okny do zpola zhroucených budov a prohledávají jejich interiér. Některé z budov byly podepřeny ocelovými nosníky, aby se dále nesesouvaly k zemi.

Podle agentury Reuters se záchranné práce soustřeďují především na 12patrovou obytnou budovu a malý hotel, v němž se podle úřadů nachází většina pohřešovaných, včetně několika cizinců.

Mluvčí japonské vlády Jošihide Suga dnes oznámil, že jeho země posílá záchranný tým na pomoc při pátrání. Pomoc slíbila již ve středu také vláda pevninské Číny, jejíž tři obyvatelé jsou mezi mrtvými.

Tchajwanské záchranné složky dosud neinformovaly o tom, že by se mezi pohřešovanými po zemětřesení nacházeli i Češi. Dva čeští občané, kteří utrpěli lehká zranění, se už brzy vrátí do vlasti. ČTK to dnes řekl zástupce české Ekonomické a kulturní kanceláře v metropoli ostrova Tchaj-peji Václav Jílek.

"Jsme v kontaktu se složkami záchranného systému. Požádali jsme je o prověření, zda mezi pohřešovanými nejsou občané ČR. Zatím nás neinformovaly, že by mezi postiženými byli další (čeští občané), kromě těch dvou lehce zraněných," řekl Jílek.

Zraněné Čechy - muže a ženu - po ošetření ve vojenské nemocnici pracovníci české kanceláře převezli do Tchaj-peje, kde jim zařídili ubytování, náhradní doklady a další náležitosti. "Cítí se už daleko lépe, těší se domů a brzo se vrátí," dodal.

Na Tchaj-wanu se zemětřesení a tajfuny odehrávají poměrně často, čemuž podle Jílka odpovídá i vyspělost místního záchranného systému. Na rozdíl od tajfunů, které lze předpovídat a v předstihu například rozhodnout o evakuaci obyvatel, ovšem zemětřesení vždy přicházejí náhle.

"Přesto jsou na to připraveni a velmi rychle nasadí všechny složky, včetně armády a policie a dobrovolníků. Snaží se opravdu rychle aktivizovat všechny síly, aby pomohli. Postiženým přichází pomoc i z veřejných sbírek. Bohužel se to někdy neobejde bez obětí a jsem strašně rád, že se našim dvěma mladým lidem podařilo z toho vyváznout jen s lehkým zraněním," dodal Jílek.