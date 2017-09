Praha - Zemědělci dostanou jako odškodnění za letošní sucho až dvě miliardy korun, rozhodla vláda. Ovocnáři a školkaři obdrží dalších 208 milionů korun za škody způsobené jarními mrazy. Novináře o tom informoval ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Agrární komora dříve uvedla, že by si přála na odškodnění více než tři miliardy korun.

Ministři financí a zemědělství mají podle Jurečky za úkol do února předložit přesný plán na financování kompenzací. "Pro nás je důležité, že můžeme rozběhnout administraci," dodal ministr.

"Odškodnění za sucho půjde na nejvíce postižené plodiny, tj. obiloviny, olejniny, cukrovou řepu, brambory, kukuřici na zeleno a siláž a trvalé travní porosty ve vazbě na chov hospodářských zvířat," sdělil úřad.

Podle Jurečky budou podmínky na čerpání peněz přísné. Vytvoří se průměr podniku za posledních pět let, do kterého se nebude započítávat nejhorší a nejlepší rok. Nárok na kompenzace potom budou mít ty podniky, kterým sucho zhoršilo úrodu alespoň o 30 procent proti vypočtenému průměru. Následně, pokud by byly škody vyšší než peníze na odškodnění, budou peníze krácené všem podnikům stejně.

Nejvíce se kvůli suchu podle ministerstva snížila úroda na jižní Moravě, v části středních Čech a v jižních Čechách. " Letošní sucho se vyznačovalo výraznými rozdíly dopadu na zemědělskou produkci i mezi velmi málo vzdálenými lokalitami, proto nelze vyloučit jeho významné dopady i v oblastech, které nebyly celoplošně suchem zásadně dotčeny," dodal úřad. Agrární komora již dříve uvedla, že škody způsobené suchem, které jsou hlavně na Moravě, dosahují deseti až 12 miliard korun. Za předloňské sucho stát vyplácel více než miliardu korun.

Letošní úroda jablek v sadech pěstitelů by podle posledního odhadu k začátku září měla meziročně klesnout o 24 procent, byla by tak nejnižší od roku 2011. Sklizeň hrušek by se měla snížit o 36 procent, odhadl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka jsou hlavním důvodem nízké sklizně jarní mrazy. Celkové ztráty na tržbách ovocnáři letos odhadli na půl miliardy korun.

"Peníze na kompenzace za mrazy získáme z ušetřených prostředků z loňska, což je zhruba 57 milionů korun, vláda pak odsouhlasila zvýšení našeho rozpočtu o 151 milionů. Celkem tak můžeme ovocnářům a lesním školkařům poskytnout jako kompenzaci za letošní mrazy 208 milionů korun," řekl ministr.

Mrazy poškodily ovoce i loni, kdy se škody pohybovaly kolem 400 milionů korun. Stát loni pro ovocnáře uvolnil 133 milionů korun. Z nich nakonec nebylo vyčerpáno 57 milionů korun, které by podle Ludvíka bylo možné použít na kompenzace za letošek. Roční hodnota ovoce sklizeného českými sadaři se v průměrném roce pohybuje kolem 1,5 miliardy korun.