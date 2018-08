Ilustrační foto - Mezinárodní agrosalon Země živitelka začal 24. srpna v Českých Budějovicích. Potrvá do úterý 29. srpna.

České Budějovice - Výstaviště České Budějovice dokončuje přípravy na agrosalon Země živitelka, na němž se od 23. do 28. srpna představí kolem 550 vystavovatelů z více než dvaceti zemí. Připomene 100 let československého zemědělství, průlomové stroje či technologie a přiblíží i takzvané chytré zemědělství: využití dronů, robotické kravíny nebo čidla pro kontrolu půdy. ČTK to dnes řekl předseda představenstva Mojmír Severin.

Online prodej vstupenek, který pořadatelé poprvé spustili loni na jaře, vykazuje meziroční nárůst o 37 procent. "Tento typ prodeje roste až v posledních dnech před výstavou," řekl Severin. Země živitelka loni přilákala 109.278 lidí, což bylo nejvíce od roku 2005.

Jednou z novinek 45. ročníku výstavy je, že přibude volná výstavní plocha na místě čtyř nedávno zbouraných pavilonů F1 až F4. Poprvé bude na Zemi živitelce pavilon nejlepších českých vín.

Agrosalon letos připomene historii československého zemědělství. Národní zemědělské muzeum vystaví ve dvou expozicích zemědělskou techniku. "V pavilonu Z budou dva motorové pluhy Praga K a Excelsior P, díky kterým byla překlenuta přechodná fáze mezi tradičními způsoby orání půdy a motorizovanými pluhy, které jsou tažené traktorem," řekl Severin.

Děti si v zábavném koutu vyzkouší i mlácení obilí, divácky atraktivní bude podle Severina venkovní expozice práškovacího letadla Čmelák.

Loni bylo na agrosalonu 547 vystavovatelů. "Tím, že prezentujeme aktuální zemědělská témata a držíme odbornou úroveň výstavy, zájem vystavovatelů o Zemi živitelku roste, neboť se jedná o jediný veletrh, který zahrnuje celý zemědělsko - potravinářský sektor," uvedl Severin.

Nejvíc je vždy dodavatelů zemědělské techniky v rostlinné a živočišné výrobě. Nově přibyly i digitální technologie, navigační systémy či drony, díky expozici chytrého zemědělství. Návštěvníky čeká i první ročník European Angus Show, mezinárodní prezentace tohoto plemene skotu. "Němečtí chovatelé posílají do Českých Budějovic těžkou váhu, německého šampiona z letošní výstavy Angus Bundesschau - býka Etose," uvedl Severin.

Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6303 metrů čtverečních. Tržby firmy se 40 zaměstnanci loni klesly o pět procent na 84,7 milionu Kč, zisk po zdanění byl meziročně nižší o 57 procent, činil 3,84 milionu.