Brusel - Členské země EU dnes podle unijní tiskové zprávy potvrdily návrh Evropské komise umožňující o další tři měsíce prodloužit dočasné kontroly na některých vnitřních hranicích schengenského prostoru. Pokud by rozhodnutí nepadlo, přestaly by po 11. únoru mít Rakousko, Německo, Dánsko, Švédsko a přidružené Norsko možnost kontrol na některých svých hranicích.

Státy zavedly kontroly na částech svých hranic kvůli migrační krizi už předloni. Půlroční prodloužení kontrol schválily členské státy EU v květnu 2016, v listopadu následovalo zatím poslední tříměsíční prodloužení.

Evropská komise na konci ledna doporučila zemím potvrdit, že kontroly mohou být prováděny ještě další tři měsíce. Podle názoru unijní exekutivy totiž přes stabilizaci migrační situace a realizaci řady potřebných kroků zatím nenastaly podmínky k obnově plného fungování unijního prostoru bez vnitřních hranic.

Před pokračováním po 11. únoru se musí členské státy dohodnout s dotčenými sousedy tak, aby spuštěné kontroly byly proporční a konaly se jen tam, kde je to nutné. Měly by totiž být omezeny co do rozsahu a času a být reakcí na skutečná rizika pro veřejný život či bezpečnost plynoucí z pohybů migrantů napříč zeměmi EU. Země by měly účinnost a rozsah kontrol průběžně vyhodnocovat a každý měsíc o situaci informovat Evropskou komisi.