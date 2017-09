Brusel - Členské země EU musejí být schopny se daleko rychleji a efektivněji vzájemně informovat o případných problémech s potravinami, shodli se dnes unijní ministři na schůzce svolané kvůli letní aféře s toxickými vejci. Eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis po jednání novinářům řekl, že v každém státě by měla například existovat jedna konkrétní osoba odpovědná pro takové případy.

"Ne všechny členské státy to mají jako třeba Česká republika, kde to máme jasně vymezeno, kdo systém spravuje," řekl před novináři český ministr zemědělství Marian Jurečka. Lépe by podle něj měla být koordinována také následná opatření.

"Ukázalo se, že ne všechny státy postupovaly, řekněme, adekvátně s důrazem," poznamenal český ministr a připomněl nejen předávání informací, ale také zadržování zboží, u něhož existují pochybnosti.

Podle Jurečky by bylo dobré, aby země EU mohly v budoucnu lépe sledovat hlavní pohyby výrobků a jejich zpracovaných variant po unii. "Abychom věděli, kde se šarže toho zboží pohybují. Abychom byli schopni na celém území EU poměrně rychle to zboží zastavit a po prošetření případně rozhodli o dalším uvolnění do prodeje," vysvětlil.

Dnešní bruselskou schůzku svolal komisař Andriukaitis kvůli letnímu skandálu s vejci a vaječnými produkty kontaminovanými insekticidem fipronil. Případ, který zasáhl 26 členských zemí EU a 19 dalších států, ukázal nedostatky unijního informačního systému rychlého varování před nebezpečnými potravinami. Kauza dopadla také na unijní export a podle Andriukaitise měla potenciál ohrozit důvěru evropských spotřebitelů ve vlastní potravinářský průmysl.

Fipronil je látka, která bývá součástí přípravků proti blechám, vším a klíšťatům. V EU se ale nesmí podávat hospodářským zvířatům, která produkují potraviny. Světová zdravotnická organizace jej považuje za mírně toxický; jeho vysoké dávky vedou k pocitu nevolnosti a závratí.

Kauza ukázala problémy především na straně Belgie a Nizozemska. V České republice by se podle Jurečky nemohlo stát, aby odpovědné orgány důrazně nepostupovaly v případě, že mají určité indikace o použití zakázané látky. "To je i předmětem trestního řízení v těch státech, aby se zjistila konkrétní zodpovědnost za konkrétní pochybení lidí," dodal Jurečka.

Evropská komise radí, jak postupovat proti dvojí kvalitě potravin

Evropská komise dnes dala členským zemím unie návod, jak využívat stávající pravidla EU při potírání praxe dvojí kvality potravin a dalších výrobků. Novinářům to řekla komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů Věra Jourová s tím, že nebude váhat poukazovat na konkrétní firmy, které tuto svou praxi nezmění.

"Já to vidím docela dobře. Během příštího roku bychom skutečně měli vyvinout tlak. Říci, které produkty to jsou a nějakým způsobem to z trhu dostat nebo producenty donutit, aby šmejdy přestali vyrábět," řekla Jourová novinářům.

Na problém dvojí kvality potravin, ale také dalších výrobků, třeba čistících prostředků, upozorňují země ze střední a východní Evropy už řadu měsíců. Tématem se nyní začali zabývat i ministři zemědělství EU a o věci se ve svém nedávném projevu v europarlamentu zmínil také šéf komise Jean-Claude Juncker. Často je připomínán jeho výrok, že Češi mají nárok na stejné množství kakaa v čokoládě jako kdokoli jiný.

Podle Jourové je záležitost jasným dokladem toho, že přeshraniční problémy tohoto typu je možné řešit jen spoluprací na unijní úrovni a členské země samy se s nimi vypořádávají jen obtížně. Na evropském trhu jsou podle komisařky nejspíš stovky výrobků, jejichž kvalita v obchodech ve východních členských zemích je horší než na západě EU.

Český ministr zemědělství Marian Jurečka, který věc opakovaně otevírá na příslušné ministerské radě, má dnešní krok komise za postup dobrým směrem. "My se pokusíme jednat s našimi dozorovými orgány a jednat se zahraničními partnery, kteří by byli ochotni do nějakého společného projektu jít. Abychom se pokusili už teď přinutit výrobce, aby změnili svou praxi," řekl v Bruselu novinářům. Přesto si myslí, že věc by mohla řešit i zmínka o povinnosti stejného složení stejně označených výrobků v návrhu novely unijní legislativy o ochraně spotřebitele.

Komise dnes upozornila, že nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům požaduje, aby zákazníci dostali dostatečné a pravdivé informace o výrobku. Směrnice o nekalých obchodních praktikách zakazuje například uvádění totožných značkových výrobků na trh způsobem, který může spotřebitele uvádět v omyl.

Vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitelů a odpovědné za kontrolu potravin mohou podle komise zjistit, zda výrobci tato pravidla porušují. Pokud má takové porušování přeshraniční rozměr, je možné jej řešit v rámci sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů.

"Národní inspekce volaly po tom, abychom jim dali jasné právní stanovisko. To jsme dnes udělali," poznamenala Jourová. Nyní podle ní právě národní orgány "musejí sebrat odvahu pustit se do něčeho nového", neboť tento problém zatím nikdo neřešil. Národní dohledové orgány jsou ale podle komisařky právě těmi, kdo mohou výrobcům "šlapat na paty" a případně jim udělovat sankce.

Komise nyní pracuje na metodice zdokonalení srovnávacích potravinářských testů, aby země měly spolehlivé a sdílené poznatky, platné ve všech členských státech. Komise také financuje další činnosti zaměřené na shromažďování důkazů a prosazování pravidel, tedy na financování studií a donucovacích opatření. Už z nynějšího rozpočtu jsou pro tyto oblasti vyděleny dva miliony eur (asi 54 milionů Kč).

O tématu se bude 13. října v Bratislavě jednat na ministerském jednání, spolupořádaném českou a slovenskou vládou.